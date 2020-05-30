В Бурятии готовятся к проведению ЕГЭ в условиях распространения COVID-19

В Роспотребнадзоре пояснили, какие меры безопасности должны быть приняты



Руководитель Управления Роспотребнадзора по РБ Сергей Ханхареев пояснил, какие меры безопасности должны быть предприняты в период подготовки и проведения экзаменов и итоговой аттестации.



Уже с 29 июня начинаются пробные экзамены, а в июле непосредственно сдача самого единого государственного экзамена. В целях обеспечения безопасности выпускников и преподавателей нами разработаны рекомендации для образовательных организаций по подготовке и проведению экзаменов и итоговой аттестации в условиях сохранения рисков распространения COVID-2019.



Рекомендации включают в себя:



- обязательную дезинфекцию мест проведения и подготовки к ЕГЭ и экзаменов;



- при входе в здание обеспечить проведение обязательной термометрии;



- обеспечить все условия для соблюдения правил гигиены (наличие антисептиков на входе, мыла в туалете и т. д), а также обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты



- опрос (анкетирование) родителей не ранее чем за 3 дня до подготовки к ЕГЭ и экзаменов с целью уточнения состояния здоровья детей и проживающих с ними лиц, возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшихся из зарубежных стран или других субъектов Российской Федерации;



- предусмотреть обследование персонала общеобразовательных организаций на новую коронавирусную инфекцию, задействованных в проведении подготовки к ЕГЭ и экзаменов, с получением результатов не ранее чем за 3 дня до их проведения;



- сотрудникам образовательных организаций, присутствующих на подготовке к ЕГЭ и экзаменах, в нерабочее время соблюдать режим самоизоляции, не покидать места проживания (пребывания);



- закрепить за каждым классом учебное помещение, исключить общение обучающихся из разных классов во время перерывов



- в местах проведения подготовки к ЕГЭ и экзаменов обеспечить социальную дистанцию между обучающимися не менее 1,5 м, зигзагообразную рассадку за партами (по 1 человеку);



- исключить проведение массовых мероприятий с участием детей, родителей и педагогов;



- усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся и их родителей (законных представителей).



Это самые основные рекомендации. Следование всем рекомендациям поможет и учителям, и выпускникам исключить риск инфицирования во время сдачи государственных экзаменов.



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