В Бурятии нарушители правил нахождения в обсерваторах будут оплачивать проживание за счет собственных средств

В оперштаб поступают сигналы о нарушениях режима изоляции







На совещании Республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в пятницу, 29 мая, обсудили соблюдение режима пребывания в обсерваторах. В оперштаб поступают сигналы о нарушениях режима изоляции, правил пребывания в данных учреждениях.



За самовольный уход из обсерваторов в отношении постояльцев составляются протоколы об административном правонарушении в соответствии со статьёй 6.3 КоАП РФ, их ждёт штраф в размере от 15-ти до 40 тысяч рублей.



Кроме того, решением республиканского оперативного штаба за несиполнение правил нахождения в обсерваторе постояльцам будут выписываться счета за все дни нахождения в учреждении. На сегодняшний день содержание одного гражданина в условиях обсерватора оценивается от 2305 руб до 2800 руб в сутки.



Период нахождения в обсерваторе составляет 14 календарных дней с момента поступления.



Постояльцы обязаны:



- не выходить за пределы своей палаты, а также за пределы территории обсерватора, исключить общение с лицами из других палат, с родственниками и иными лицами.

- соблюдать распорядок дня обсерватора, а также соблюдать правила личной гигиены, поддерживать чистоту и порядок в палатах,

- неукоснительно выполнять процедуры, назначенные медицинскими работниками.

- осуществлять прием пищи непосредственно в своей палате согласно принятому в обсерваторе распорядку дня; не разрешается принимать продукты питания от родственников.

- исключить употребление алкогольной и иной спиртосодержащей продукции, курение, употребление наркотических веществ.



При появлении респираторных и иных симптомов (кашель, насморк, боли в горле, лихорадка, боль в груди, одышка, головная боль, миалгии, кашель, диарея, тошнота, рвота, дискомфорт в грудной клетке) необходимо незамедлительно информировать медицинского работника.



На сегодняшний день в девяти обсерваторах республики находится 302 человека.



