Глава Бурятии поздравил новых обладателей звания Почетного гражданина Республики

Алексей Цыденов поблагодарил уважаемых земляков за их заслуги перед республикой



За особые заслуги перед республикой Заслуженному деятелю искусств России Виктору Усовичу и экс-директору Приборостроительного завода, обладателю ордена Трудового Красного знамени Владимиру Нимаеву присвоены звания Почетного гражданина Республики Бурятия. В субботу, 30 мая, в День образования Республики Бурятия, Алексей Цыденов поздравил по скайпу уважаемых земляков и пожелал им дальнейших успехов и крепкого здоровья.



- Уважаемый Виктор Алексеевич, разрешите Вас поздравить с присвоением звания Почетный гражданин Республики Бурятия! Это самый высший уровень народного признания, который у нас в республике есть. За Вашу работу, за Ваше творчество – всенародное признание. И Ваше предложение о более частом использовании в республике произведений наших авторов мы будем исполнять. Не снимаем с повестки и московские площадки тоже, будем работать по всем направлениям, - обратился Глава Бурятии.



Виктор Алексеевич в свою очередь тепло поздравил земляков с праздником:



- День республики – это мой день. Я его ощущаю как большой праздник, потому что родился и вырос в Бурятии. Я очень дорожу нашей республикой. И то, что успел сделать что-то для своей республики, очень многое значит для меня. Не столько, чтобы получить какое-то признание, сколько дать своей республике. Все мои учителя, друзья, ученики нацелены на то, чтобы как можно больше сделать для процветания нашей Родины. Высший смысл существования нации – это создание культуры. И бурятскому народу это удалось. Культура бурятского народа очень высока и конкурентоспособна. Народ, казалось бы, небольшой, создал такую великолепную, глубокую, мудрую, разнообразную культуру, - сказал он.



Профессор кафедры хорового дирижирования, звукорежиссуры и вокального искусства Восточно-Сибирского государственного института культуры Виктор Алексеевич Усович прошел большой и интересный трудовой путь, создав новые подходы и методики преподавания вокальных дисциплин. Его талант, безукоризненное служение делу и профессионализм отмечены и на федеральном уровне. Он удостоен звания Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. В 2002 году награжден Орденом Дружбы за активную деятельность, направленную на сохранение, популяризацию и приумножение исторического и культурного наследия России.



Выпускник Улан-Удэнского музыкального училища, Виктор Усович успешно освоил образовательную программу Уральской государственной консерватории. Там же он прошел обучение в аспирантуре.



С 1979 года Виктор Алексеевич развивает культуру и искусство родной республики. Научно-исследовательскую деятельность в области истории и теории музыки он активно совмещал с успехами в управлении. В 1999 году был назначен художественным руководителем Бурятской государственной филармонии. С 2001 года посвятил себя научной и преподавательской работе, и достиг высокого ученого звания профессора кафедры истории и теории искусств Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств.



Также глава республики поздравил экс-директора Приборостроительного завода, Владимира Нимаева



- Хүндэтэ Владимир Бадмаевич, сайн байна! Мүнѳѳдэрэй ехэ һайндэрѳѳр Таниие амаршалнаб! Элүүр энхэ, зол жаргалтай ябагты! Хочу Вас поздравить с наградой – присвоением звания Почетного гражданина Республики Бурятия! Ваш трудовой путь, конечно, очень насыщенный. Завод «Теплоприбор» осуществлял поставки во весь Советский Союз. Такое большое предприятие было в ваших руках, - отметил Алексей Цыденов.



Владимир Бадмаевич отметил поддержку Правительства Республики, оказываемую его родному предприятию.



- Спасибо, что поддержали идею наших заводчан, которые предложили поставлять приборы министерству атомной энергетики! Вовсю готовятся к этому. Мне не хватает этих трудовых будней. Ребята там хорошие, простые. Успехов вам в работе, продолжайте в том же духе, будьте здоровы! – пожелал Почетный гражданин Республики.

Владимир Бадмаевич Нимаев внес значительный вклад в развитие отрасли энергетики Бурятии. Его деятельность в управленческом аппарате Приборостроительного завода по установлению внешнеэкономических связей, улучшению качества позволила создать надежную основу для дальнейшего развития и освоения новых направлений в различных областях промышленности.



Владимир Нимаев - член Бурятской общественной организации ветеранов войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов. Награжден знаком «Ударник пятилетки» в 1986 году и орденом Трудового Красного знамени в 1971 году.

После окончания в 1958 году Московского ордена Ленина Энергетического института Владимир Бадмаевич начал трудовой путь на должности инженера Сибирского Научно-Исследовательского института Авиации. Через два года стал старшим лаборантом эталонной лаборатории завода «Улан-Удэнского завода «Теплоприбор имени 50-летия СССР», и прошел путь до директора. В 1997 году возглавил «Байкалэнергоцентр» Республики Бурятия.



О НАГРАДЕ:



Почетное звание «Почетный гражданин Республики Бурятия» является высшей формой общественного признания за особые заслуги перед Республикой. Фамилии граждан, удостоенных почетного звания, заносятся в Книгу почетных граждан республики.

Звание может быть присвоено гражданам:

1) за героический подвиг, совершенный во имя Республики Бурятия и ее жителей;

2) за особые общепризнанные заслуги в области экономики, науки, культуры, искусства, спорта и иные заслуги во благо Республики Бурятия;

3) за выдающиеся открытия, соответствующие уровню передовых достижений в мире и способствующие социально-экономическому развитию Республики Бурятия.



