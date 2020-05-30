30.05.2020
Глава Бурятии поздравил новых обладателей звания Почетного гражданина Республики

Глава Бурятии поздравил новых обладателей звания Почетного гражданина Республики

Алексей Цыденов  поблагодарил уважаемых земляков за их заслуги перед республикой

За особые заслуги перед республикой Заслуженному деятелю искусств России Виктору Усовичу и экс-директору Приборостроительного завода, обладателю ордена Трудового Красного знамени Владимиру Нимаеву присвоены звания Почетного гражданина Республики Бурятия. В субботу, 30 мая, в День образования Республики Бурятия, Алексей Цыденов поздравил по скайпу уважаемых земляков и пожелал им дальнейших успехов и крепкого здоровья.

- Уважаемый Виктор Алексеевич, разрешите Вас поздравить с присвоением звания Почетный гражданин Республики Бурятия! Это самый высший уровень народного признания, который у нас в республике есть. За Вашу работу, за Ваше творчество – всенародное признание. И Ваше предложение о более частом использовании в республике произведений наших авторов мы будем исполнять. Не снимаем с повестки и московские площадки тоже, будем работать по всем направлениям, - обратился Глава Бурятии.

Виктор Алексеевич в свою очередь тепло поздравил земляков с праздником:

- День республики – это мой день. Я его ощущаю как большой праздник, потому что родился и вырос в Бурятии. Я очень дорожу нашей республикой. И то, что успел сделать что-то для своей республики, очень многое значит для меня. Не столько, чтобы получить какое-то признание, сколько дать своей республике. Все мои учителя, друзья, ученики нацелены на то, чтобы как можно больше сделать для процветания нашей Родины. Высший смысл существования нации – это создание культуры. И бурятскому народу это удалось. Культура бурятского народа очень высока и конкурентоспособна. Народ, казалось бы, небольшой, создал такую великолепную, глубокую, мудрую, разнообразную культуру, - сказал он.

Профессор кафедры хорового дирижирования, звукорежиссуры и вокального искусства Восточно-Сибирского государственного института культуры Виктор Алексеевич Усович прошел большой и интересный трудовой путь, создав новые подходы и методики преподавания вокальных дисциплин. Его талант, безукоризненное служение делу и профессионализм отмечены и на федеральном уровне. Он удостоен звания Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. В 2002 году награжден Орденом Дружбы за активную деятельность, направленную на сохранение, популяризацию и приумножение исторического и культурного наследия России.

Выпускник Улан-Удэнского музыкального училища, Виктор Усович успешно освоил образовательную программу Уральской государственной консерватории. Там же он прошел обучение в аспирантуре.

С 1979 года Виктор Алексеевич развивает культуру и искусство родной республики. Научно-исследовательскую деятельность в области истории и теории музыки он активно совмещал с успехами в управлении. В 1999 году был назначен художественным руководителем Бурятской государственной филармонии. С 2001 года посвятил себя научной и преподавательской работе, и достиг высокого ученого звания профессора кафедры истории и теории искусств Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств.

Также глава республики поздравил экс-директора Приборостроительного завода, Владимира Нимаева

- Хүндэтэ Владимир Бадмаевич, сайн байна! Мүнѳѳдэрэй ехэ һайндэрѳѳр Таниие амаршалнаб! Элүүр энхэ, зол жаргалтай ябагты! Хочу Вас поздравить с наградой – присвоением звания Почетного гражданина Республики Бурятия! Ваш трудовой путь, конечно, очень насыщенный. Завод «Теплоприбор» осуществлял поставки во весь Советский Союз. Такое большое предприятие было в ваших руках, - отметил Алексей Цыденов.

Владимир Бадмаевич отметил поддержку Правительства Республики, оказываемую его родному предприятию.

- Спасибо, что поддержали идею наших заводчан, которые предложили поставлять приборы министерству атомной энергетики! Вовсю готовятся к этому. Мне не хватает этих трудовых будней. Ребята там хорошие, простые. Успехов вам в работе, продолжайте в том же духе, будьте здоровы! – пожелал Почетный гражданин Республики.
Владимир Бадмаевич Нимаев внес значительный вклад в развитие отрасли энергетики Бурятии. Его деятельность в управленческом аппарате Приборостроительного завода по установлению внешнеэкономических связей, улучшению качества позволила создать надежную основу для дальнейшего развития и освоения новых направлений в различных областях промышленности.

Владимир Нимаев - член Бурятской общественной организации ветеранов войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов. Награжден знаком «Ударник пятилетки» в 1986 году и орденом Трудового Красного знамени в 1971 году.
После окончания в 1958 году Московского ордена Ленина Энергетического института Владимир Бадмаевич начал трудовой путь на должности инженера Сибирского Научно-Исследовательского института Авиации. Через два года стал старшим лаборантом эталонной лаборатории завода «Улан-Удэнского завода «Теплоприбор имени 50-летия СССР», и прошел путь до директора. В 1997 году возглавил «Байкалэнергоцентр» Республики Бурятия.

О НАГРАДЕ:

Почетное звание «Почетный гражданин Республики Бурятия» является высшей формой общественного признания за особые заслуги перед Республикой. Фамилии граждан, удостоенных почетного звания, заносятся в Книгу почетных граждан республики.
Звание может быть присвоено гражданам:
1) за героический подвиг, совершенный во имя Республики Бурятия и ее жителей;
2) за особые общепризнанные заслуги в области экономики, науки, культуры, искусства, спорта и иные заслуги во благо Республики Бурятия;
3) за выдающиеся открытия, соответствующие уровню передовых достижений в мире и способствующие социально-экономическому развитию Республики Бурятия.

Общество
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