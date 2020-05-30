В Бурятии с 1 июня возобновляется работа многофункциональных центров

Прием граждан будет проходить по предварительной записи



Решением республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией с 1 июня 2020 года возобновляется предоставление государственных и иных услуг в помещениях исполнительных органов государственной власти и государственных учреждений Республики Бурятия, в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг. Прием будет идти по предварительной записи при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических, профилактических мер, за исключением государственных учреждений культуры и спорта.



При этом для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции жителям Бурятии рекомендовано обращаться в электронном виде за получением государственных и иных услуг, предоставление которых возможно в электронном виде.



Также с 1 июня исполнительные органы власти и органы местного самоуправления начнут проводить личный прием граждан по предварительной записи при строгом соблюдении санитарно-противоэпидемических мер, если нет возможности подачи документов через электронные интернет-приемные или посредством почтовых отправлений.



С 1 июня 2020 г. возобновляется государственная регистрация актов гражданского состояния по предварительной записи при обеспечении эпидемиологической безопасности. Государственную регистрацию заключения брака будут осуществлять при условии присутствия приглашенных не более 4 человек и обеспечения социального дистанцирования.



В помещениях предоставления услуг, в общественных местах, в общественном транспорте, на рабочих местах сохраняется масочный режим.



Фото: "Номер один".



