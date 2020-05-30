В Чите началась массовая дезинфекция всей торговой сети

Заболевшие COVID-19 признавались, что по два-три раза в день посещали магазины

В Чите магазины и торговые центры начали сегодня массовую дезинфекцию для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Обработка включает в себя обеззараживание инвентаря, оборудования, мебели, сообщает официальный портал Забайкальского края. Дезинфекцию с 30 по 31 мая обязаны провести все предприятия торговли и услуг независимо от того, попали они под ограничения или нет.«Наша торговая сеть занимается продажей одежды,- рассказала предприниматель Марина Чугуевская, - И мы обработаем весь товар. Есть специальный прибор, который убивает всех микробов на тканях. А что касается остального, то мы проведем дезинфекцию всего, включая комнатные растения. Конечно, жаль терять покупателя на целых два дня, но мы понимаем, что без таких мер под угрозой может оказаться здоровье людей».Массовая дезинфекция связана с тем, что Чита и Читинский район лидируют в статистике выявления случаев заболеваний новой коронавирусом инфекцией. Чаще всего болезнь стали получать от членов семьи - 44 процента от всех случаев, сообщила в субботу на заседании межведомственного оперативного штаба руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Лапа.По словам главного санитарного врача региона, на завозные случаи приходятся лишь 7% случаев, ещё 20 % это заражения в медицинских учреждениях. Но подавляющее большинство - 44% это контакты в семье и 29% - неустановленные контакты.Кроме того, заболевшие при заполнении медицинских карт признавались, что по два-три раза в день посещали торговые объекты. Еще одна опасная тенденция - это сокрытие от работодателя и других сотрудников фактов контакта с больным и фактов заболевания коронавирусом, которые подтверждены лабораторными тестами.По словам Светланы Лапа, для предохранения от болезни необходимо пользоваться масками и перчатками в магазинах, в общественном транспорте, иных общественных местах. Также необходимо использовать рециркуляторы воздуха в рабочих помещениях и проветривания.В Забайкальском крае на 30 мая зарегистрировано 1095 подтвержденных случая наличия коронавирусной инфекции, в числе заболевших 148 детей. Всего выздоровели 513 человек, зафиксировано 19 летальных случаев.Фото: pixabay.com и пресс-службы министерства экономического развития Забайкальского края