Психиатры признали якутского «шамана» Габышева опасным для окружающих

Ранее его доставили Якутский республиканский психоневрологический диспансер
Медкомиссия психиатрической клиники признала якутского «шамана» Александра Габышева опасным для окружающих и для него самого. Об этом ТАСС сообщил в субботу юрист «Правозащиты Открытка» Алексей Прянишников, который оказывает Габышеву правовую помощь.
«В пятницу, 29 мая, сразу после подачи якутским шаманом Александром Габышевым заявления об отказе от дальнейшей госпитализации на имя главного врача Якутского психоневрологического диспансера, из врачей диспансера была сформирована комиссия, которая в ускоренном порядке выдала заключение об опасности Габышева для себя и окружающих», - сказал он.
Как ранее сообщала журналистам адвокат Габышева Ольга Тимофеева, 12 мая ее подзащитного госпитализировали в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. До этого у Габышева было диагностировано психиатрическое заболевание.
По словам Прянишникова, спустя почти три недели с момента помещения Габышева в стационар диспансер обратился с иском в суд о его недобровольной госпитализации. «Хотя для подачи иска Кодекс административного судопроизводства РФ отводит 48 часов, которые истекли 14 мая. Эту информацию подтверждает и сам Александр Габышев, с которым сегодня, 30 мая, нам удалось связаться», - сказал юрист.
В сентябре прошлого года в отношении Габышева была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде по уголовному делу по части 1 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Согласно постановлению, «Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности». В постановлении суда говорится, что в высказываниях Габышева, согласно результатам психолого- лингвистического исследования, содержится публичный призыв к насильственным действиям.
Как сообщал адвокат, Габышев по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы признан невменяемым. Позже подписку о невыезде с «шамана» сняли.
Как сообщал «Номер один», в начале лета 2019 называющий себя шаманом Габышев начал пешее путешествие длиной в 8 тыс км из Якутии в Москву, чтобы «изгнать Путина» и «восстановить народовластие». В общей сложности поход должен был продлиться два года. По пути следования Габышева проводились митинги оппозиции. В Улан-Удэ арест автомобиля Габышева и протест против этого активисты БРО КПРФ пытались использовать для начала бессрочной акции протеста на площади Советов в пользу оспаривания итогов выборов мэра столицы Бурятии.
Фото: «Номер один»
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