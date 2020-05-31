Медицинский груз от президента РФ для Забайкалья доставлен в Улан-Удэ

В соседний регион, где осложнилась ситуация с COVID-19, его доставят 15 грузовиков



В регионы со сложной ситуацией в связи с распространением коронавирусной инфекцией по поручению президента России Владимира Путина идет помощь. В Улан-Удэ в субботу приземлился борт с гуманитарным грузом. На днях 15 грузовиков доставят его в Забайкалье, сообщает официальный портал края.



На помощь медицинским работникам в борьбе с новым вирусом прибудут аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы, тепловизоры, экспресс-тесты на коронавирус. Кроме того, больницы региона пополнятся медицинскими кроватями. Также в составе груза средства защиты для медработников – маски, костюмы, очки.



Напомним, также по поручению президента России в Читу для оказания помощи в работе с тяжелыми пациентами с COVID-19 в моностационарах прибыла бригада московских специалистов. В ее составе – реаниматолог, инфекционист, пульмонолог и другие врачи из ведущих столичных клиник.



Минздрав Забайкалья приступил ко второму этапу разворачивания инфекционных коек под коронавирусных больных. Основной моностационар региона – первая городская больниц - заполнена практически на 100%.

















Фото: egov-buryatia.ru В регионы со сложной ситуацией в связи с распространением коронавирусной инфекцией по поручению президента России Владимира Путина идет помощь. В Улан-Удэ в субботу приземлился борт с гуманитарным грузом. На днях 15 грузовиков доставят его в Забайкалье, сообщает официальный портал края.На помощь медицинским работникам в борьбе с новым вирусом прибудут аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы, тепловизоры, экспресс-тесты на коронавирус. Кроме того, больницы региона пополнятся медицинскими кроватями. Также в составе груза средства защиты для медработников – маски, костюмы, очки.Напомним, также по поручению президента России в Читу для оказания помощи в работе с тяжелыми пациентами с COVID-19 в моностационарах прибыла бригада московских специалистов. В ее составе – реаниматолог, инфекционист, пульмонолог и другие врачи из ведущих столичных клиник.Минздрав Забайкалья приступил ко второму этапу разворачивания инфекционных коек под коронавирусных больных. Основной моностационар региона – первая городская больниц - заполнена практически на 100%. Как сообщал «Номер один», в Забайкальском крае на 30 мая зарегистрировано 1095 подтвержденных случая наличия коронавирусной инфекции, в числе заболевших 148 детей. Всего выздоровели 513 человек, зафиксировано 19 летальных случаев. В выходные в Чите проводится массовая дезинфекция всей торговой сети.Фото: egov-buryatia.ru