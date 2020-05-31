Инициативная группа проверила ремонт дороги по ул. Партизанской в Улан-Удэ

Не обошлось без претензий к подрядчику

Инициативная группа по контролю за дорожно-ремонтными работами выехала на округ № 16. На этот раз проверили ход дорожно-ремонтных работ на улице Партизанской.15 лет назад на этом участке была ливневая канализация, но она забилась и в какой-то очередной ямочный ремонт её просто закатали. Теперь подрядчик вынужден идти на дополнительные затраты, чтобы выровнять полотно дороги, чтобы вода не застаивалась.- Ещё до начала работ у нас были претензии к качеству проектирования. В частности, не был предусмотрен отвод воды с улицы, - объяснял депутат по 16 округу Сергей Бурдиков.Нашли несколько удачных решений – дорожники построили дополнительную парковку возле школы, чего не было в проекте. Проложили тротуар не вдоль проезжей части, а через небольшую аллею, таким образом сделали дорожку безопаснее. После такого решения появилась возможность увеличить ширину проезжей части на повороте на Водопроводную и Пристанскую.- Здесь очень опасный перекрёсток, его используют для разворота, да и вокруг всегда очень много припаркованных машин. Попросили подрядчика и заказчика пойти навстречу просьбам жителей и расширить проезд, - пояснил Сергей Бурдиков.Похвалили дорожников и за то, как аккуратно выложили плиткой подходы к крыльцу дома.- То, что не забыли о съезде для колясок - это молодцы, - отметил председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.Но замечаний в адрес дорожников оказалось больше. Это несвоевременный вывоз мусора, нарушение пропорций при изготовлении песчано-цементной основы под плитку. Много претензий было к установке бордюров.Оказалось, что бордюрный камень не имеет полноценной опоры вокруг тротуарной дорожки на большей части улицы. Замечание вызвало и наличие зазоров между плиткой и бордюром.- Толщина бордюра разная, почти на сантиметр выступает - это же брак. И сколы, которые замазаны цементом - это выглядит совсем неэстетично, - подчеркнул начальник городского Управления дорожного строительства Андрей Дугаров.Представитель «Доринвеста» согласился с большинством претензий, пообещав устранить недочеты.Комиссия дала время до понедельника, переделать те участки, где нет сплошной бетонной подпорки, иначе подрядчику придётся полностью демонтировать бордюр.- В рамках общественного контроля эта работа будет продолжена. Об этом нас просил мэр города, да и сами депутаты заинтересованы, чтобы на их округах дороги ремонтировались хорошо. Благодарим активных жителей, которые следят за ходом работ. В ближайшие дни после обучения состав общественных наблюдателей существенно пополнится. Отдельная благодарность экспертам «Союза дорожников Бурятии». Общими усилиями мы добьёмся, чтобы подрядчики научились качественно проводить дорожный ремонт и не экономить в ущерб качеству,- подвел итоги председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.В выезде принимали участие председатель горсовета Чимит Бальжинимаев, председатели двух профильных комитетов Валерий Шагжитаров и Сергей Бурдиков, начальник городского Управления дорожного строительства Андрей Дугаров и председатель Общественной палаты Улан-Удэ Владимир Сажин.Пресс-служба Улан-Удэнкого городского Совета депутатов.