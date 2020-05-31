Один маневр - два нарушения. Остановка общественного транспорта

Автоликбез от победителя конкурса "Лучший инспектор ДПС" Саяна Будаева

Сегодня в рубрике - один манёвр - два нарушения. Остановка общественного транспорта

Каждое воскресенье публикуем разъяснения для вас, автомобилисты. Кто-то узнает новое, кто-то вспомнит правила. Хорошей дороги!



Cправка:



Саян Будаев победитель конкурсов профессионального мастерства «Лучший инспектор ДПС», «Лучший Госинспектор БДД» Саян Будаев делится с читателями-автолюбителями "Номер один" правилами безопасного движения в городе.



Саян Будаев, бывший госинспектор ДПС, победитель нескольких конкурсов профмастерства расскажет коротко и ясно, как избежать проблем на дороге.Площадь Советов - «Советская» - место частых нарушений ПДД. На этом участке дороги при развороте водители нарушают требования пункта 8.11 ПДД (Запрещено разворачиваться в местах расположения остановок маршрутных ТС, запрещено разворачиваться на самих пешеходных переходах). Санкция за данное нарушение предусматривает штраф до 1500 рублей👮‍♂️ Но самое главное при развороте водитель ТС затрудняет движение и создаёт аварийную ситуацию! Будьте здоровы и соблюдайте ПДД!Фото: "Номер один", Саян Будаев