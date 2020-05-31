В Бурятии зафиксировано 1513 случаев заражения COVID-19

Прирост за сутки составил 46 зараженных



По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8.00 часов 31.05.2020 зарегистрировано 1513 (+46) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019. По Улан-Удэ – 810. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 823 (+29) человека, умерло 10 человек. Проходят лечение в стационарах 514 больных, на амбулаторном лечении находится 166 пациентов.



Из 46 новых случаев COVID-19: 5 чел. – прибывшие из регионов РФ, 10 чел. – из очага РКБ им. Н.А. Семашко, 3 – из домашних очагов, 3 чел. – связаны с очагом в у. Ехэ-Цаган Селенгинского района, 3 чел. – обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. На сегодня круг контактных лиц составляет 1271 человек, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади более 572 тыс.кв. м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле.



В ГБУЗ «РКИБ» в отделении реанимации находятся 3 тяжелых взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 11 тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – 3 больных (в том числе старше 65 лет - 1 чел.). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится 6 чел., на ИВЛ – 1 пациент (старше 65 лет – 1).



В восьми обсерваторах на 31.05.2020 г. на 08.00ч. находится 265 человек.



По вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112. По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40



Фото: "Номер один"

