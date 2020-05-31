В Улан-Удэ начали благоустраивать дворы

Подрядчики ремонтируют внутридворовые проезды, тротуары, устанавливают урны и лавочки



В 56 городских дворах подрядные организации ремонтируют внутридворовые проезды, тротуары, устанавливают урны и лавочки, а также регулируют высотное положение крышек колодцев. В каждом дворе предусмотрена посадка кустарников, деревьев и устройство цветочных клумб. Ухаживать и поливать зеленые насаждения будут жильцы дома, сообщила пресс-служба городской администрации.



- В этом году на благоустройство дворов выделено более 104 млн рублей, - сообщили в комитете городского хозяйства администрации г. Улан-Удэ.



Благоустройство дворовых территорий идет по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды г. Улан-Удэ в 2018-2022 гг.» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В 2019 году на эти цели выделено 155,8 млн рублей. Было благоустроено 37 дворов и две общественные территории: сквер «Кристалл» в мкрн Стеклозавод и площадь Славы. В этом году на реализацию программы направлено более 140 млн рублей, средства пойдут на ремонт 56 дворов и сквера «Ровесникам, ушедшим в бой». Национальный проект «Жилье и городская среда» разработан и утвержден во исполнение «майского» Указа Президента Российской Федерации 2018 года. Он действует до 2024 года.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ

