В Улан-Удэ пройдет онлайн-концерт «Праздник детям»

Зрителей ждут музыкальные поздравления, творческие номера, танцевальные флэшмобы и мастер-классы
В Международный день защиты детей в Октябрьском районе города состоится концерт «Праздник детям» в онлайн-формате.
Зрителей ждут музыкальные поздравления, творческие номера, танцевальные флэшмобы и мастер-классы. В подготовке программы принимали активное участие члены молодежной организации «Юность»: студенты профессиональных образовательных организаций и учащиеся школ города.
Трансляция концерта начнется 1 июня в 15 часов на официальных страницах:
- Управления по делам молодежи Комитета по социальной и молодежной политике Администрации г. Улан-Удэ в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/udm.ulanude), «Инстаграм» (https://www.instagram.com/udm_ulan_ude) и «Фейсбук» (https://www.facebook.com/molodezhuu);
- молодежной организации «Юность» в социальных сетях «Вконтакте» (https://vk.com/molodezhnoe_dvizhenie_yunost_03), «Инстаграм» (https://www.instagram.com/yunost_03) и «Фейсбук» (https://www.facebook.com/people/Молодёжное-Движение-Юность).
Организаторами праздничного мероприятия выступают администрация Октябрьского района г. Улан-Удэ, управление по делам молодежи комитета по социальной и молодежной политике администрации г. Улан-Удэ и молодежная организация «Юность».
Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ
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