Бурятию ждет теплый июнь

Средняя температура воздуха будет на 1 градус выше многолетних значений



По данным синоптиков, среднемесячная температура воздуха в июне 2020 года в большинстве районов ожидается около климатической нормы, по юго-западным районам выше на 1 градус.



- северные районы (Таксимо, Уоян, Багдарин, Романовка, Баргузин) +11,+16°С,



- центральные районы и южные районы (Улан-Удэ, Кяхта, Хоринск, Цакир) +15,+17°С,



- юго-западные районы (Тунка, Орлик, Монды) +11,+15°С,



- Прибайкалье +10,+11°С.



Южные районы: средняя месячная температура воздуха ожидается +15,+18°, что на 1-2° выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается 40-91 мм, что больше и около среднего многолетнего количества.



Юго-западные районы: средняя месячная температура воздуха ожидается +12,+16°, что на 1-1,5° выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков составит 107-120 мм, что больше среднего многолетнего количества.



Северные районы: средняя месячная температура воздуха ожидается +15,+17°, что на 1-2° выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков составит 41-73 мм, что около среднего многолетнего количества.



Южная и средняя часть озера Байкал: средняя месячная температура воздуха ожидается +12,+13°, что близко к средним многолетним значениям, местами на 1° выше их. Месячное количество осадков предполагается 108-155 мм, что больше среднего многолетнего количества, в средней части озера около 44 мм, что близко к нему.



Северная часть озера Байкал: средняя месячная температура воздуха ожидается около +14°, что на 2° выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков ожидается около 28 мм, что меньше среднего многолетнего количества.



Фото: pixabay.com

