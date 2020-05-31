Правительство РФ выделит 1,3 млрд рублей на защиту от паводков в Иркутской области

Деньги выделят из резервного фонда

Правительство РФ одобрило выделение 1,289 миллиарда рублей на строительство сооружений инженерной защиты в Иркутской области. Об этом сообщается на сайте кабмина. Сумму выделят из резервного фонда.

29 мая Тулун посетил зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин вместе с исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым. Они осмотрели ход восстановительных работ. В микрорайоне Угольщиков возводится сразу 13 объектов.

К 1 сентября 2020 года планируют сдать школу, инфекционное отделение на 28 коек Тулунской городской больницы, также готовы три трехэтажных дома на 66 квартир. Сдать дома в эксплуатацию планируется к концу года.







Фото пресс-службы правительства Иркутской области

