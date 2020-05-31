Минздрав РФ одобрил первый российский препарат от коронавируса

«Авифавир» производства РФПИ и «ХимРар» показал высокую эффективность в ходе клинических испытаний



Препарат «Авифавир», показавший высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний, получил регистрационное удостоверение от министерства здравоохранения РФ, сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар».



«Авифавир» - первый российский препарат прямого противовирусного действия, показавший свою эффективность в клинических испытаниях и нарушающий механизмы размножения коронавируса. Препарат достаточно хорошо изучен, так как находился в обращении в Японии с 2014 года против тяжелых форм гриппа.



Промежуточные данные клинического исследования «Авифавира» подтверждают высокую эффективность препарата для лечения COVID-19. Продолжается финальный этап клинического исследования «Авифавира», одобренный министерством здравоохранения 21 мая, с участием 330 пациентов. Препарат продемонстрировал высокую эффективность по результатам испытаний, проведенных рядом ведущих медицинских и научных центров, включая Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, МГУ им. М.В. Ломоносова и др.



«Афивавир» является не только первым антивирусным препаратом, зарегистрированным против коронавируса в России, но и, возможно, самым многообещающим лекарством против COVID-19 в мире. Он был разработан и протестирован в ходе клинических испытаний в России в рекордные сроки, что позволило ему стать первым зарегистрированным средством на основе «Фавипиравира» в мире», - говорит Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций:



Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) основан в 2011 году для инвестиций в акционерный капитал компаний преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. РФПИ активно противодействует раcпространению COVID-19.



Группа компаний «ХимРар» объединяет исследовательские, производственные и инвестиционные компании в области фармацевтики для разработки и коммерциализации инновационных фармпрепаратов, средств диагностики, профилактики и новых методов лечения жизнеугрожающих заболеваний в России и за рубежом.



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