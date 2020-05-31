В Бурятии COVID-19 «секвестировал» летний отдых школьников

За городом его проведут в 1,6 раза меньше детей, чем планировалось







Нынешним летом в загородных лагерях и санаториях Бурятии отдохнут 28 345 детей, 12 500 из которых находятся в трудной жизненной ситуации. Это в 1,6 раза меньше, чем планировалось. Цифры оглашены на заседании рабочей группы, созданной для контроля за реализацией республиканского закона о праве детей на отдых и оздоровление. Совещание проходило в режиме видеоконференции. Его провела заместитель председателя Комитета по социальной политике Светлана Будаева, сообщили в пресс-службе Народного Хурала Бурятии.



В республиканском бюджете на отдых 45 тысяч детей заложено 260 миллионов рублей. Однако пандемия коронавируса изменила ранее утвержденный план организации летнего отдыха детей. В возрасте от семи до пятнадцати лет их в Бурятии насчитывается 131 тысяча.



В этом году планировалось в летнее время оздоровить в санаториях, стационарных и палаточных лагерях более 45 тысяч детей, на эти цели в республиканском бюджете заложены 260 миллионов рублей. Однако случившаяся пандемия изменила ранее утвержденный план организации летнего отдыха детей. Что делать, какой выход искать? Эти вопросы не раз задавали депутаты на совещаниях разного уровня и на сессии Народного Хурала, поэтому народные избранники решили взять вопрос на свой парламентский контроль.



В апреле министерство просвещения России рекомендовало перенести начало работы лагерей на более поздние сроки. В соответствии с протоколом совещания у заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой руководителям регионов рекомендовано рассмотреть возможность начала летней оздоровительной кампании с 1 июля с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.



В Бурятии с 1 июля детей примут 28 загородных стационарных лагерей, 48 палаточных лагерей, четыре санатория. Все стационарные объекты размещения детей переведут в режим полного запрета на посещение посторонними лицами, будет обеспечен запас дезинфицирующих средств, лекарственных и противовирусных препаратов. Лагеря дневного пребывания (площадки) открываться не будут.



Чтобы получить разрешение принимать детей, лагерям в этом году пришлось ужесточить меры по дезинфекции и обеззараживанию помещений и воздуха. Они обязаны закупить необходимое для этого оборудование - бактерицидные лампы, бесконтактные термометры, дозаторы с антисептиком. Такую информацию членам рабочей группы представила заместитель министра спорта и молодежной политики республики, сопредседатель рабочей группы Татьяна Парпаева.



Помимо этого персоналу придется пройти тест на коронавирус. Тест на COVID-19 будет проводиться за счет средств республиканского бюджета. У детей при поступлении в лагерь помимо обычного набора документов и анализов будут требовать справку о неконтактности по коронавирусу. Сам тест ребенку сдавать не нужно.



Для детей, которые останутся дома, будут организованы смены онлайн. Сейчас министерством ведется разработка программ, таких как IT-лагеря, языковые, танцевальные, спортивные и т.д.



Представитель Роспотребнадзора обратила внимание на «зигзагообразную» ситуацию с заболеванием населения Бурятии коронавирусной инфекцией. Тем не менее, по ее словам, прогнозная дата начала открытия стационарных лагерей - 1 июля. Сейчас ведется работа по аттестации и выдаче необходимых заключений.



На совещании эпидемиологи подняли проблему обработки территорий лагерей и санаториев от клещей, ведь уже более 800 человек обратились к медикам после укусов паразитов.



Зампред Комитета по социальной политике Светлана Будаева обратила внимание на медицинское обслуживание лагерей. «Нужно, чтобы вы просчитали, сколько медицинских работников будут работать, во что это обойдется с учетом того, что они «зайдут и не выйдут» до конца смены. Кроме обеспечения медицинскими кадрами необходимо в случаях заболевания детей прописать маршрутизацию и закрепить лагерь за медицинским учреждением. Из Москвы поступила рекомендации организовать детский отдых на 14 дней. Вы готовы работать по новым требованиям? Хватит ли заложенных средств, с учетом новых требований?», - спросила она, предложив организаторам летнего отдыха еще раз подсчитать все расходы, чтобы новыми данными вновь провести заседание депутатской группы.



Фото: egov-buryatia.ru

