В дежурных группах детсадов Бурятии усиливают противоэпидемические мероприятия

Всем дошкольным образовательным организациям, где открыты дежурные группы, выданы предписания
Как сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по РБ Сергей Ханхареев, «Всем дошкольным образовательным организациям, где открыты дежурные группы, выданы предписания по усилению противоэпидемических мероприятий».
- Нами в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, предупреждения распространения случаев новой коронавирусной инфекции COVID-2019, выданы предписания дежурным группам дошкольных образовательных организаций республики о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. В предписаниях прописаны все мероприятия, реализация которых исключит занос и распространение вируса в организациях.
Так, до начала работы группы персонал пройдет обследование на новую коронавирусную инфекцию. Прием детей будет осуществляться только при наличии медицинской справки, в том числе с указанием сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными, включая новой коронавирусной инфекции.
Кроме того, необходимо:
- обеспечить «утренний фильтр» при входе в организацию, предусмотрев измерение температуры тела работников и детей, отстранять лиц с повышенной температурой тела и симптомами респираторного заболевания.
- соблюдать «принцип групповой изоляции», ограничить контакты сотрудников из разных групп
- проводить текущую дезинфекцию помещений с кратностью обработки каждые 2 часа.
-организовать работу персонала с использованием средств индивидуальной защиты (медицинские, гигиенические маски, перчатки), родители также должны находится в помещениях детского сада только в средствах индивидуальной защиты.
Также важно исключить проведение массовых мероприятий.
"Исполнение выданных предписаний находится на нашем строгом контроле. Если родители увидели нарушения, просим обращаться к нам. И нами будут приняты все необходимые меры", - сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии.
Напомним, с 25 мая начали работу дежурные группы в детских садах №3 «Колобок» в мкрн Исток, №111 «Дашенька» по ул. Московская, №41 «Ласточка» по ул. Добролюбова, №57 «Белочка» по пр. Победы, №1 «Номина» в 104 мкрн. На протяжении всего периода ограничительных мер продолжали работать дежурные группы в детских садах №70 «Солнышко» и №51 на Авиазаводе. С 27 мая дежурные группы начнут работать еще в пяти детсадах: №52 «Ая-Ганга» по ул. Батожабая, №27 «Сэсэг» по ул. Толстихина, №96 «Калинка» пр. Строителей, №47 «Ёлочка» в мкрн Зверосовхоз и №113 «Капитошка» в мкрн Энергетик. Количество мест в детсадах ограничено, так как в одной группе должно находиться не более 15 человек.
Фото: pixabay.com
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