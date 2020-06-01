«Дальневосточная ипотека» может стать еще доступнее

Минвостокразвития России предлагает снизить первоначальный взнос по программе до 15%



Размер первоначального взноса по программе «Дальневосточная ипотека» может быть снижен с 20% до 15%. Существенное изменение правил предоставления льготного кредита предусмотрено проектом постановления правительства России, которое в настоящее время проходит межведомственное согласование и вступит в силу после его подписания.



«Снижение до 15% первоначального взноса – это ощутимая и востребованная поддержка участников программы, которая делает приобретение своего жилья молодыми семьями и участниками программы «Дальневосточная ипотека» еще доступнее», - прокомментировал глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.



В соответствии с правилами предоставления «Дальневосточной ипотеки», заемщики могут также снизить первоначальный взнос за счет использования средств материнского капитала. Материнский капитал может быть направлен как на снижение первоначального взноса, так и на погашение кредита.



Напомним, что по данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК), на 25 мая заключено 7652 договора на «дальневосточную ипотеку». Общая сумма кредитных договоров составляет 26,6 миллиарда рублей. Прием заявок от жителей региона продолжается, к настоящему моменту их число превысило 28 тысяч.



Якутия и Приморье лидируют по числу оформленных договоров: 2086 и 2081 соответственно. В Якутии совокупная сумма договоров превысила 8 миллиардов рублей, в Приморском крае – 7,6 ммиллидардов. Далее в рейтинге регионов следует Бурятия, где к новоселью готовятся 946 семей. Общая сумма кредитных средств, привлеченная ими на покупку жилья по программе «Дальневосточная ипотека», составляет 2,2 миллиарда рублей.



Многие банки предлагают ставку ниже 2%. До 30 июня в Сбербанке действует акция на «дальневосточную ипотеку»: при использовании сервиса «Электронная регистрация» заемщик может оформить кредит по сниженной ставке 1,7% годовых. Электронная регистрация позволяет отправить документы на регистрацию права собственности и получить их без посещения МФЦ и Росреестра. Сделки по покупке квартир в новостройках можно совершать без посещения офиса Сбербанка.



Ставка годовых 1,6% действует для заемщиков Банка ДОМ. РФ, которые подтверждают доход выпиской из Пенсионного фонда РФ. Ее можно заказать у менеджера банка. Эта выписка освобождает от необходимости предоставления справки 2-НДФЛ и копии трудовой книжки. Аналогичная ставка действует в Азиатско-Тихоокеанском банке для заемщиков, работающих в бюджетной сфере и участников зарплатного проекта.



Кредиты по программе «Дальневосточная ипотека» предоставляются молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми и участникам программы «Дальневосточный гектар». Максимальный размер кредита – до 6 миллионов руб. Банки принимают заявки во всех 11 субъектах ДФО. Полный список банков-партнеров по регионам можно посмотреть на интерактивной карте на сайте hcfe.ru. Здесь же можно оставить заявку на консультацию специалиста агентства по вопросам получения ипотеки под 2% годовых.



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