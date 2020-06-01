В карантин больше всего выросли траты на продукты

Одежда, косметика и транспорт оказались статьями экономии
В период карантина по коронавирусу россияне меньше денег тратили на покупку одежды, средств по уходу, транспорт, товары для творчества. Рост затрат отмечается только на продукты питания.
Портал SuperJob по заказу «Коммерсант.Деньги» выяснил, как изменились расходы россиян на наиболее популярные категории товаров и услуг. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Во время карантина 44% россиян отметили снижение расходов на покупку одежды и обуви. Бюджет на транспорт снизился у 39%. Еще 37% респондентов стали меньше тратить на косметику, 29% — на товары для хобби. А вот в отношении расходов на продукты питания, напротив, чаще говорят о росте (38%).
Анализируя личные расходы на следующие категории товаров и услуг, россияне чаще всего говорят о том, что они не изменились. Здесь интересно соотношение увеличивших и уменьшивших траты.
Так, например, россиян, которые отмечают рост расходов на телекоммуникацию и оплату услуг ЖКХ, в два раза больше, чем тех, кому удалось на этом сэкономить. Респондентов, увеличивших затраты на самообразование, также больше, чем тех, кто сократил данную статью личного бюджета. На покупках гаджетов, спортинвентаря, товаров для ремонта, хобби, дачи чаще экономили.
Фото: «Номер один»
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