В Бурятии за май число заболевших COVID-19 возросло в 5,4 раза

Республика занимает четвертое место в ДФО по росту заболеваемости



В Бурятии количество выявленных заболевших COVID-19 с 1 по 31 мая выросло в 5,4 раза, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК)



По росту заболеваемости республика занимает четвертое место среди субъектов ДФО. Наибольший скачок за май наблюдается в Забайкальском крае, там количество выявленных случаев COVID-19 выросло в 9,6 раза. Наименьший прирост зафиксирован в Магаданской области – в 2,4 раза.



По итогам двух прошедших месяцев доля выявленных заболевших в Бурятии составляет 14% от всех субъектов Дальневосточного федерального округа.По данному показателю Бурятия занимает третье место среди регионов ДФО. По состоянию на 1 апреля на долю республики Бурятия приходилось 40%. Регион являлся лидером по количеству выявленных случаев в ДФО. Таким образом, по сравнению с началом апреля доля инфицированных в Бурятии уменьшилась на 26% (с 40% до 14%). На сегодняшний день первое место занимают Хабаровский и Приморский края. Их показатель составляет 19%.



На 31 мая наименьшее число выявленных заболевших зафиксировано в Чукотском автономном округе иСахалинской области – по 1%. На начало апреля в трех регионах не было зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19 – Чукотский АО, Еврейская АО и Камчатский край.



По данным ИЦК в ДФО на 31 мая выявлено 10 672 случая COVID-19. В округе зарегистрировано 2,6% от всех случаев по России.За все время выздоровело 5 181 человек, не справились с болезнью 88 человек.



По итогам мая в Дальневосточном федеральном округе количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции увеличилось в 5 раз. По России за месяц количество выявленных зараженных выросло в 3,8 раза. По состоянию на 31 мая ДФО занимает последнее место среди восьми федеральных округов России по количеству выявленных случаев COVID-19 – 10 672 заболевших. Регион также занимает предпоследнюю позицию как по количеству выздоровевших – 5 181 человек успешно справились с инфекцией , так и по количеству умерших – 88 летальных случаев.



По данным ИЦК на сегодняшний день в России насчитывается более 400 тысяч случаев заболевания COVID-19. Это третье место в мире по количеству выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией, на втором месте находится Бразилия – 465 166 человек. На первом месте по заболеваемости все также остается США – 1 779 853 заболевших. После России по количеству выявленных случаев следуют Великобритания, Испания и Италия.



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