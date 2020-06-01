В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 1563

В республике проходят лечение 699 пациентов с коронавирусной инфекцией



В Бурятии сегодня общее число случаев заражения COVID-19 достигло 1563. Это на 50 больше, чем было в воскресенье, сообщило республиканское управление Роспотребнадзора. Из них в Улан-Удэ – 853 случая. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 854 человека. Умерли десять человек.



Круг контактных лиц составляет 1240 человек, все лабораторно обследованы.



Из 50 новых случаев COVID-19: 4 человека – прибывшие из регионов РФ, пять человек – из очага РКБ им. Н.А. Семашко, шесть из домашних очагов, два человека – связаны с очагом в у. Ехэ-Цаган Селенгинского района, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19



На 1 июня в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 531 больной. Из них 47 детей. На амбулаторном лечении находятся 168 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находится четыре тяжелых пациента с COVID-19. На ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся девять тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ три пациента, один - старше 65 лет. В стационаре на ул.Пирогова 30 «а» находится в реанимации шесть человек, на ИВЛ один пациент в возрасте старше 65 лет.



В восьми обсерваторах сегодня находится 276 человек.



За сутки проведено исследований на коронавирус от 2108 человек, с нарастающим итогом – 97 415. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



Фото: egov-buryatia.ru



