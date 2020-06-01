01.06.2020
В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 1563

В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 1563

В республике проходят лечение 699 пациентов с коронавирусной инфекцией

В Бурятии сегодня общее число случаев заражения COVID-19 достигло 1563. Это на 50 больше, чем было в воскресенье, сообщило республиканское управление Роспотребнадзора. Из них в Улан-Удэ –  853 случая. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 854 человека. Умерли десять человек.

Круг контактных лиц составляет 1240 человек, все лабораторно обследованы.

Из 50 новых случаев COVID-19: 4 человека – прибывшие из регионов РФ, пять человек – из очага РКБ им. Н.А. Семашко,  шесть из домашних очагов, два человека – связаны с очагом в у. Ехэ-Цаган Селенгинского района, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19

На 1 июня в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 531 больной. Из них 47 детей. На амбулаторном лечении находятся 168 больных COVID-19 с легким течением заболевания.

В отделении реанимации инфекционной больницы находится четыре тяжелых пациента с COVID-19. На ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся девять тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ  три пациента, один - старше 65 лет. В стационаре на ул.Пирогова 30 «а» находится в реанимации  шесть человек, на ИВЛ один пациент в возрасте старше 65 лет.

В восьми обсерваторах сегодня находится  276 человек.

За сутки проведено исследований на коронавирус от  2108 человек, с нарастающим итогом –  97 415. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.

Фото: egov-buryatia.ru

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