Жителю Бурятии пришлось восстановить стоимость разбитого джипа

Внедорожник потерпевшего в ДТП не подлежал восстановлению



В Бурятии судебные приставы взыскали с жителя Еравнинского района крупную сумму материального ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием. Она превысила 610 тысяч рублей, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Как стало известно, мужчина стал виновником аварии, после которой машина потерпевшего оказалась не подлежащей восстановлению. По заключению экспертов, джип не может быть допущен к передвижению по дорогам в связи с изменениями в его базовой конструкции.



Учитывая, что выполнение ремонта автомобиля является нецелесообразным, независимые эксперты определили размер ущерба в виде разницы между рыночной стоимостью транспортного средства на момент наступления ДТП и стоимостью транспортного средства в поврежденном состоянии, в 998 тысяч рублей.



Суд, рассмотрев материалы дела, постановил взыскать со страховой компании оставшуюся сумму страхового возмещения, неустойку, убытки, компенсацию морального вреда, штраф, расходы по оплате услуг представителя на общую сумму свыше 270 тысяч рублей. А с виновника аварии оставшуюся часть возмещения материального ущерба с расходами услуг эксперта в 618 тысяч рублей.



В службе судебных приставов в отношении автомобилиста было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого судебные приставы установили место работы должника в электроэнергетической компании и обратили взыскание на его заработную плату. На сегодняшний день взысканная сумма перечислена на счет взыскателя, сумма исполнительского сбора за несвоевременное исполнение судебного решения - в доход государства.



Фото: «Номер один»

