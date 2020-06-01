Чубайс и Абрамович помогают больницам Бурятии

Республика получит новую партию защитных костюмов





Фонд развития Дальнего Востока увеличил объем помощи для медицинских организаций Бурятии. Ранее на республику были направлены средства на приобретение 11,3 тысяч защитных костюмов, сейчас количество поставляемых средств индивидуальной защиты увеличено до 21, 4 тысяч.

На Дальний Восток прибыла очередная крупная партия защитной амуниции для медицинских работников. Для регионов округа поступило 58 тыс. защитных костюмов для работы с пациентами, инфицированными Covid-19. Еще столько же комбинезонов доставят в начале июня.Поставки выполняются Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) в рамках программы помощи Дальнему Востоку, реализуемой по поручению полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева при содействии Минвостокразвития России.«Закупка медицинских средств и оборудования осуществляется ФРДВ за счет внебюджетных средств благодаря активно позиции ряд компаний. Это дополнительные меры содействия Дальнему Востоку к помощи со стороны федерального правительства и ряда компаний», - отметил Юрий Трутнев.Партии средств индивидуальной защиты распределяются по регионам ДФО в соответствии с оперативными данными о потребностях медицинских учреждений. С учетом майской и предстоящей июньской поставки в Бурятию передаются 21,4 тыс. штук комбинезонов.В финансировании закупок по программе помощи регионам совместно с ФРДВ участвуют более двух десятков организаций. В числе участников: ВЭБ.РФ, Фонд Романа Абрамовича, ПАО «Полюс», «Евраз», ПАО «Русгидро», СИБУР, АО «Русская медная компания», Находкинский морской торговый порт, УК «Колмар», ГК «Русагро», холдинг RFP, Байкальская горная компания, СУЭК, Роснано, SMNM Veco, Backer Hughes, ГК «Доброфлот» и ряд других компаний.Всего закуплено 289 тыс. защитных комбинезонов, 206 тыс. защитных очков, 408 тыс. респираторов, 200 тыс. пар медицинских перчаток. Кроме того, оказана прямая финансовая помощь Бурятии, Забайкалью, Камчатке, Магаданской и Еврейской автономной области – выделены средства для приобретения необходимого оборудования для региональных больниц.Фото: пресс-служба правительства РБ