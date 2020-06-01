01.06.2020
В Бурятии саперы очистили полигоны от неразорвавшихся боеприпасов

В Бурятии саперы очистили полигоны от неразорвавшихся боеприпасов

«Бурдуны» и «Дивизионный» готовы к летнему периоду обучения

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений Восточного военного округа, дислоцированные в Бурятии, закончили очистку полигонов «Бурдуны» и «Дивизионный»  от неразорвавшихся боеприпасов в ходе подготовки к новому летнему периоду обучения.

Для выполнения этой задачи были созданы специальные группы для поиска взрывоопасных предметов, их разминирования и уничтожения. Все саперы выполняли отчистку полигонов с использованием современных миноискателей и с использованием специального транспорта, предназначенного для перевозки опасных грузов.

Весь личный состав, привлекаемый к мероприятиям, прошел дополнительную подготовку и сдал зачеты на допуск к работе с боеприпасами, сообщает пресс-служба Восточного военного оркуга.

Фото: structure.mil.ru
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