В Бурятии саперы очистили полигоны от неразорвавшихся боеприпасов

«Бурдуны» и «Дивизионный» готовы к летнему периоду обучения







Военнослужащие инженерно-саперных подразделений Восточного военного округа, дислоцированные в Бурятии, закончили очистку полигонов «Бурдуны» и «Дивизионный» от неразорвавшихся боеприпасов в ходе подготовки к новому летнему периоду обучения.



Для выполнения этой задачи были созданы специальные группы для поиска взрывоопасных предметов, их разминирования и уничтожения. Все саперы выполняли отчистку полигонов с использованием современных миноискателей и с использованием специального транспорта, предназначенного для перевозки опасных грузов.



Весь личный состав, привлекаемый к мероприятиям, прошел дополнительную подготовку и сдал зачеты на допуск к работе с боеприпасами, сообщает пресс-служба Восточного военного оркуга.



Фото: structure.mil.ru

