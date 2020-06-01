«Smartavia» возобновила полеты по маршруту Улан-Удэ - Москва

Пассажиры могут оформить «антиковидную» страховку





1 июня состоялся первый после почти двухмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений полёт в Москву авиакомпании «Smartavia».

Как сообщили в Минтрансе Бурятии, пассажиры могут приобрести авиабилеты по маршруту Москва – Улан-Удэ по льготным тарифам на собственные рейсы «Smartavia», выполняемые по 31 декабря 2020 года. Субсидированные перевозки осуществляются в рамках государственных программ обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров.Полеты будут выполняться четыре раза в неделю. Цены на билеты начинаются от 4800 рублей. На борту предоставляется горячее питание, полеты совершаются в аэропорт Домодедово (Москва).Авиаперевозчик, заботясь о здоровье пассажиров, предлагает оформить страховой полис ANTICOVID на случай заражения коронавирусной инфекцией и несчастного случая в результате COVID-19.Страховой полис можно приобрести на сайте авиакомпании вместе с покупкой авиабилета или позже, например, во время регистрации на рейс авиакомпании. Стоимость полиса ANTICOVID составляет 260 рублей.Авиабилеты на рейсы можно приобрести в кассах города, а также на официальном сайте авиакомпании.Напомним, что авиакомпания «Smartavia» совершает полеты по маршруту Москва – Улан-Удэ уже два года, работая в сегменте низкобюджетного перевозчика.Фото: Минтранс Бурятии