В Бурятии названы 20 образцовых детских коллективов

Художественный уровень детского творчества и профессиональное мастерство педагогов оценивала экспертиза



В Бурятии 12 хореографическим коллективам, двум театральным, трем вокальным, одному фольклорному и двум объединениям по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству присвоено звание «детских образцовых». Такое решение вынесла республиканская экспертная комиссия, сообщили в минобразовании республики.



Руководители детских творческих объединений являются педагогами дополнительного образования, большинство из которых имеют высшую квалификационную категорию. Репертуар творческих коллективов и объединений регулярно пополняется новыми сценическими проектами. Воспитанники коллективов достойно представляют детское творчество, сопровождая республиканские конкурсы «Учитель года», «Ученик года». А также - на всероссийских и международных конкурсах-фестивалях в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Туапсе, Красноярске, Новосибирске, Хабаровске, Владивостоке. Выступают они из рубежом – в КНР, Монголии, Польше, Франции, Германии, Болгарии, Чехословакии.



В номинации «Хореография» звания удостоены: школа танца «Байкал-Идель» лингвистической гимназии №3, Улан-Удэ; театр современного танца «Созвездие», Улан-Удэ; хореографический коллектив «Жемчужина Бурятии», Улан-Удэ; хореографический ансамбль «Веснушки», ГДДЮТ, Улан-Удэ; ансамбль песни и танца «Наран», РБНЛИ №1, Улан-Удэ; ансамбль песни и танца «Саран Туяа», ГДДЮТ, Улан-Удэ; ансамбль танца «Сюрприз», средняя школа №25, Улан-Удэ; школа танца «MaSкарад», средняя школа №57, Улан-Удэ; хореографический ансамбль «Сияние», Гусиноозёрск; хореографический ансамбль «Славяне», Селенгинск»; театр танца «Сагаан Дали», Санагинская средняя школа Закаменского района; ансамбль песни и танца «Зэмхэ сэсэг», Дутулурская средняя школа Закаменского района.



В номинации «Фольклор»: фольклорная студия «Васильки», Бичурский дом детского творчества», Бичура.



В номинации «Театр»: музыкальный театр «Кураж», Нижнеангарск Северо-Байкальского района, театральная студия «Муза», Заиграевский ЦДЮТ Заиграевского района.



В номинации «Вокал»: ансамбль «Казачата», Заиграевский ЦДЮТ Заиграевского района; ансамбль народной песни «Росинки», Дом творчества п. Селенгинск Кабанского района; студия эстрадно-джазового вокала "SKET», ГДДЮТ, Улан-Удэ.



В номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное творчество»: студия изобразительного искусства «Взгляд», ГДДЮТ, Улан-Удэ; творческое объединение «Школа мастеров», Нижнеангарск Северо-Байкальского района.



Фото: egov-buryatia.ru/minobr



