19 социальных проектов в районах Бурятии получат поддержку «Бурятзолото»

На их реализацию компания выделит миллион рублей





ПАО «Бурятзолото» (входит в международную компанию Nordgold) совместно с администрациями Окинского и Муйского районов подвели итоги конкурсов социально значимых проектов «Добывая лучшее будущее». В обоих районах определены 19 проектов, на реализацию которых компания выделит 1 млн рублей.

Цель конкурсов «Добывая лучшее будущее», которые проводятся шестой год подряд, - поддержка инициатив граждан и организаций в решении социально значимых проблем своих территорий. Всего на конкурсы в двух районах поступило 47 заявок в сфере краеведения, развития социальной инфраструктуры, организации досуга населенияи дополнительного образования детей.Победителей определила экспертная комиссия из представителей предприятия «Бурятзолото», администраций Окинского и Муйского районов республики, региональной общественной организации развития гражданских инициатив «Клуб «Фирн», а также экспертов Министерства природных ресурсов Бурятии. Они выбрали 19 проектов, которые будут реализованы до 31 октября 2020 года.«По количеству заявок, поступивших в шестой год конкурсов «Добывая лучшее будущее», мы видим, что его актуальность для жителей Окинского и Муйского районов остаётся высокой. Все заявленные проекты значимы по своей проблематике и интересны по способу реализации. Мы благодарим всех участников и поздравляем всех победителей. Уверены, что грантовые средства окажут реальную помощь в решении социально значимых проблем», - сообщил заместитель операционного директора Nordgold, куратор ПАО «Бурятзолото» Денис Рыжкин.В Окинском районе конкурсная комиссия решила поддержать 8 проектов. В частности, Окинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних планирует открыть игровую комнату. Окинская центральная районная библиотека создаст летний читальный зал. В отдаленном селе Боксон появится спортивная площадка. Сотрудники центра культуры села Хара-Хужир получат музыкальное оборудование. Жители самого дальнего села Улзэтэ Окинского района построят детскую площадку. Жители села Орлик установят скамейки в парке Победы. Кроме того, жители Орлика в честь 80-летия со дня образования Окинского района обустроят новую достопримечательность – здесь установят смотровую площадку с панорамным видом. Единственная в мире Сорокская сойотская школа-интернат откроет зал для тренировок по настольному теннису.В Муйском районе отобрано 11 проектов. Жители Усть-Муи построят новую спортивную площадку на территории своего села. Муйская городская библиотека создаст учебную фотостудию и школу дорожной безопасности. Детская спортивная школа откроет новую секцию по акробатике и дополнительный набор на секцию бокса. Муйская районная больница откроет школу здоровья для пациентов с ограниченными возможностями. Пенсионеры Северомуйска создадут кукольный театр, спектакли которого покажут детям всего села. В микрорайоне МК-163 Таксимо построят спортивную площадку. Краеведы Таксимо издадут книгу «Поселенцы Муйской долины», в которой расскажут об истории поселений района в период 1922 -1952 гг. Культурный комплекс «Тоннельщик» откроет игротеку для детей Северомуйска. В селе Усть-Муя будет отремонтирован школьный стадион.