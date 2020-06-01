В Бурятии рост промпроизводства за четыре месяца превысил 14%

По индексу промышленного производства республика занимает первое место в ДФО и четвертое место в РФ



В Бурятии, несмотря на апрельское снижение на 0,9% темпов роста промышленности, в целом с начала года промышленное производство выросло на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



«По индексу промышленного производства среди регионов республика занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе и четвертое место в Российской Федерации», - заявила министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова.



Наибольший вклад в рост внесли предприятия из отрасли добычи полезных ископаемых, увеличившие показатель по сравнению с прошлым годом на 37,6%. Отрасль водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов показала рост на 16,7%, обрабатывающие производства - 10,2%. Снижение наблюдалось только в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром – на 4,8%.



В числе видов экономической деятельности обрабатывающей промышленности, показавших положительную динамику: производство пищевых продуктов, напитков, текстильных изделий, одежды, резиновых и пластмассовых изделий, мебели, транспортных средств и оборудования.



Увеличился за первые четыре месяца 2020 года и объем продукции сельского хозяйства – на 2%.



Вместе с тем, оборот розничной торговли за январь-апрель снизился на 2,5%, за апрель на 15,7%, оборот общественного питания – на 1% и 21% соответственно. Платных услуг населению оказано меньше на 12,2%.



Инфляция в апреле ниже уровня прошлого года и составляет 102,6 %.



Штаб по обеспечению устойчивого развития экономики республики, на котором рассматривались применение новых федеральных и промежуточные итоги реализации уже действующих общероссийских и региональных мер поддержки предпринимателей, провел глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Фото: egov-buryatia.ru



