Почти 140 тысяч детей Бурятии получили по 10 тысяч рублей

На счета их родителей уже перечислены 1,4 миллиарда рублей единовременных выплат



В Бурятии сегодня, в День защиты детей, большинство семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 16 лет, получат единовременную выплату по указу президента РФ, сообщили в республиканском отделении ПФР. Общая сумма средств, перечисленных на счета родителей, составила 1 миллиард 400 миллионов рублей. Выплату получат семьи, подавшие заявления с 11 мая по 28 мая включительно.



«Меньше чем за месяц в информационную систему Пенсионного фонда России через портал Госуслуги.ру поступило более 90 тысяч электронных заявлений. Заявления продолжают поступать, обрабатываться и готовиться на выплату специалистами ПФР каждый день», - рассказал управляющий отделением ПФР по Бурятии Климентий Шомоев.



Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей положена семье на каждого ребенка. Обработка заявлений дала возможность отделению собрать интересную статистику по многодетным семьям. К примеру, в Бурятии 66 семей получат по 60 тысяч рублей на шестерых детей в возрасте от 3 до 16 лет. По 70 тысяч рублей получат 17 семей, две семьи - в которых воспитываются 8 детей. И, наконец, в Бурятии есть семья, в которой подрастают 9 детей в возрасте от 3 до 16 лет. Соответственно на каждого ребенка родителям положено по 10 тысяч рублей.



Из 90 247 заявлений на 10 тысяч рублей, подготовленных к выплате 1 июня, за небольшим исключением, все были направлены дистанционно через портал Госуслуги.ру. По словам Климентия Шомоева, благодаря проведенной разъяснительной работе жители республики прошли регистрацию на портале Госуслуг, имеют подтвержденную учетную запись, направили заявления на единовременную выплату и в дальнейшем без всяких препятствий смогут пользоваться всеми госуслугами в электронном виде.



Кроме этого, управляющий отделением обратился с просьбой ко всем жителям республики, которые уже подали заявления и получили выплаты от ПФР на детей, помочь это сделать таким же семьям, которые по каким-то причинам еще не обратились за выплатами на детей в Пенсионный фонд.



«Меры государственной поддержки, объявленные президентом РФ на время пандемии, должна получить каждая семья республики, имеющая детей до 16 лет. По предварительной оценке, право на выплаты 5 тысяч и 10 тысяч рублей имеют около 50 тысяч семей, которые еще не обратились в ПФР. Возможно, они откладывают подачу заявления на более поздний срок. Заявления в ПФР можно будет подать до 1 октября. Но, возможно, есть и такие, которые не знают, что государство оказывает меры поддержки семьям с детьми. Поэтому нам нужна ваша помощь. Расскажите о выплатах своим родным, соседям, коллегам по работе, родителям в школьных и детсадовских чатах в мессенджерах», - попросил Климентий Шомоев.



Стоит отметить, единовременная выплата 10 тысяч рублей, как и выплата 5 тысяч рублей на детей до 3 лет, производится независимо от доходов семьи и не учитывается при определении других мер социальной поддержки, в том числе при назначении региональной ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно. Право на эту выплату определяется исходя из дохода на каждого члена семьи, и с июля будет выплачиваться министерством социальной защиты республики. По всем вопросам можно проконсультироваться в Центре дистанционного обслуживания Отделения ПФР по Бурятии 8 (3012) 29 14 14.



Фото: ОПФР по Бурятии

