В Бурятии возбудили дело по контрабанде леса на 2 миллиона рублей

Это уже пятое уголовное дело за подобное преступление с начала года



Фирма из Бурятии незаконно вывезла в Китай 332 кубометров пиломатериалов из сосны на сумму 2,23 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя компании, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



Компания приобретала незаконно заготовленную древесину и в дальнейшем вывозила в Китай, внося в декларации фиктивные сведения о происхождении товара. В таможенный орган предоставлялись «липовые» договоры купли-продажи с целью придания лесоматериалу вид законного происхождения и владения.



За контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой, Бурятская таможня возбудила уголовное дело в отношении руководителя фирмы по части 3 статьи 226.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 12 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.



С начала 2020 года это уже пятое уголовное дело за преступление, связанное с контрабандой леса, отметили в таможне.



Фото: Бурятская таможня



