01.06.2020
В Бурятии возбудили дело по контрабанде леса на 2 миллиона рублей

В Бурятии возбудили дело по контрабанде леса на 2 миллиона рублей

Это уже пятое уголовное дело за подобное преступление с начала года

Фирма из Бурятии незаконно вывезла в Китай 332 кубометров пиломатериалов из сосны  на сумму 2,23 миллиона  рублей. Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя компании, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

Компания приобретала незаконно заготовленную древесину и в дальнейшем вывозила в Китай, внося в декларации фиктивные сведения о происхождении товара. В таможенный орган предоставлялись «липовые» договоры купли-продажи с целью придания лесоматериалу вид законного происхождения и владения.

За контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой, Бурятская таможня возбудила уголовное дело в отношении руководителя фирмы по части 3 статьи 226.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 12 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

С начала 2020 года это уже пятое уголовное дело за преступление, связанное с контрабандой леса, отметили в таможне.

Фото: Бурятская таможня

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