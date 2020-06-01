Работа Республиканской больницы в Бурятии почти полностью парализована

Плановая госпитализация остановлена, поликлиника консультирует дистанционно
Главврач Республиканской клинической больницы Игорь Шпак опубликовал видеообращение, в котором рассказал о ситуации в лечебном учреждении в связи со вспышкой коронавируса.
«Среди экстренных пациентов оказался больной коронавирусом. От этого никто не застрахован. К сожалению, на сегодня мы имеем два корпуса, которые закрыты на карантин – терапевтический и хирургический. Проведен весь комплекс необходимых противоэпидемиологических мероприятий, определен круг контактных лиц. Все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Приостановлена плановая госпитализация во всем стационаре. Экстренная помощь по ряду профилей продолжается: это глазной травмпункт, пациенты с ЛОР-патологией, региональный сосудистый центр для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения и острым инфарктом миокарда. Поликлиника переведена в режим дистанционного заочного консультирования», - рассказал Игорь Шпак.
Напомним, по состоянию на 29 мая в очаге РКБ был зарегистрирован 141 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 34 человека - из числа медицинского персонала, 48 пациентов и 59 человек - в домашних очагах медработников и пациентов. Каждый день эта цифра увеличивается.
В субботу на своей странице в Инстаграм министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова охарактеризовала ситуацию в РКБ как «непростую».
«Был занос от бессимптомного пациента. На карантине два корпуса. Несмотря на меры безопасности, к сожалению, разнос инфекции в больнице состоялся. Приказом Минздрава Бурятии принято решение о вынесении дисциплинарного взыскания главному врачу РКБ Игорю Шпаку в виде выговора. Также принято решение о продлении главному врачу испытательного срока на 3 месяца. Надеемся, что та досадная ситуация, которая возникла, будет в скорейшем времени разрешена», - сообщила министр.
Как уже сообщал «Номер один», ранее по ситуации в РКБ высказывался и глава Бурятии Алексей Цыденов.
«Занос инфекции в больницу неизбежен - это абсолютно понятно, к этому претензий нет. Вопрос сейчас о дальнейших наших действиях. Будут еще такие ситуации. Попросту пациент при госпитализации может не иметь симптомов, а пока лежит в больнице, инфекция может проявиться. Такие случаи неизбежны. В данном случае, круг контактных большой, много - в домашних очагах. Контактным контактных необходимо также назначить профилактическое лечение», - заявил глава Бурятии.
Фото: скриншот видео
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