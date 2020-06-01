В Улан-Удэ встретил первый день лета без цветов

Из-за прохладной погоды приостановлено начало их высадки



В Улан-Удэ из-за прохладной погоды отложена массовая посадка цветов. Она начнется, когда погода станет стабильной - теплой (от плюс 6 градусов), сообщили в пресс-службе городской адмиистрации.



К высадке цветов подрядные организации должны были приступить вчера. А пока в трех районах города подрядчики перекапывают почву в цветниках и вносят плодородные земли и удобрения. В Советском районе определены 35 мест для цветников, в Железнодорожном – 32, в Октябрьском – 10.



«Уход за цветами, полив в течение всего вегетативного сезона осуществляют подрядные организации, это предусмотрено контрактом», – рассказали в Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.



Городские цветники оформят петуниями, астрами, георгинами, хризантемами, цинерариями, бархатцами, кохиями, сальвиями и колеусами. Также, учитывая резко континентальный климат Улан-Удэ, вредное воздействие выхлопных газов и другие факторы, подрядчикам предложено использовать зарекомендовавшие себя цветы. Среди них тагетис, агератум, алиссум, фиалка, виола, флоксы, алиссум, астра китайская, роза китайская, геодеция крупноцветковая, капуста декоративная, кохия китайская, петуния гибридная, крупноцветковая, многоцветковая, махровая, ампельная, портулак крупноцветковый, цинерария морская, цинния изящная.



При создании клумбы допускается применение декоративного материала: природного камня, древесной щепы, архитектурных форм и т. д. Контроль за посадками и состоянием клумб в течение сезона будут осуществлять Городское лесничество, администрации районов, Комитет городского хозяйства.



Напомним, в феврале администрациями Советского, Октябрьского, Железнодорожного районов подготовлен перечень цветочного оформления клумб. Комитетом по архитектуре совместно с районами были согласованы эскизные предложения цветочных клумб.



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