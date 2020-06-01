В Улан-Удэ наращивает переработку агрохолдинг «Молоко Бурятии»

Всего в Бурятии переработкой молока занимается 20 предприятий, которые могут переработать 55 тысяч тонн сырья в год



Агрохолдинг «Молоко Бурятии» за май получил на переработку 120 тонн молока. «Сейчас пошла трава, поставки местного сырья растут. В июне планируем переработать 350 тонн, в июле 500 тонн молока», сообщила начальник производства агрохолдинга Наталья Грешилова.



В середине марта министр сельского хозяйства Бурятии Даба-Жалсан Чирипов подтвердил информацию о возобновлении производства на ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии», напоминает пресс-служба ведомства.



Он сообщил, что при содействии органов власти республики продлены сроки возврата займа, предоставленного правительством Бурятии на приобретение высокотехнологичного оборудования. Также решен вопрос о реструктуризации долгов перед энергетиками, руководством компании разработан план финансового оздоровления, погашена задолженность по заработной плате перед работниками предприятия, предприятие закрывает долги по налогам.



«Работа ведущего предприятия имеет важное стратегическое значение для всего АПК Бурятии, так как здесь сосредоточенно 60% всех молокоперерабатывающих мощностей республики. От стабильной работы предприятия зависит развитие молочного комплекса и выполнение показателей национального проекта по созданию системы поддержки фермеров и развитие кооперации. В мае решен вопрос по оплате с местными поставщиками на «Молоко Бурятии»», - говорит Даба-Жалсан Чирипов.



В прошлом году в Бурятии произведено 121,6 тысячи тонн молока. Большая часть молока производится в крестьянско-фермерских хозяйствах и личных подсобных хозяйствах, поэтому важно организовать закуп излишков молока для поставки на перерабатывающие предприятия. Ведущими сельскохозяйственными предприятиями по производству молока являются ООО «Рубин», ФГУП «Байкальское», СПК «Прибайкалец», СПК «Твороговский» и другие.



Всего в Бурятии переработкой молока занимается 20 предприятий, которые могут переработать 55 тысяч тонн молока в год. Основные производственные мощности сосредоточены на ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии», ООО «Бичурский маслозавод», ООО «Берилл», ФГУП «Байкальское». Также работает восемь сельскохозяйственных кооперативов, которые закупают, поставляют молоко на маслозаводы и сами производят молочную продукцию. Грамотно организована работа в сельхозкооперативах «Нива», «Рубин», «Тарбагатай-Агро», «Закамна агропродукт». Для развития молочного комплекса республики представляется широкий спектр государственной поддержки.



К слову, в самый первый день лета принято отмечать Международный день защиты детей. Однако, помимо этого, с 2001 года Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН этот день утвержден Всемирным днем молока с целью признания его важности, как глобальной пищи. Во всем мире в этот день проводят форумы и конференции, посвященные технологиям и нормам производства молочных продуктов.



В Бурятии молочная отрасль является второй по значимости и объемам производства отраслью, уступая первое место мясной. Ежедневно в республике производится почти 15 тонн молочной продукции традиционных видов – молоко, сыры твердых и мягких сортов, кисломолочная продукция (сметана, кефир, снежок, йогурт), творог.



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz

