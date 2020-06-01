В Бурятии началась доставка продуктовых наборов детям старше 16 лет

Из фонда непредвиденных расходов выделено более 26 миллионов рублей



В Бурятии по поручению главы республики Алексея Цыденова сегодня началась доставка продуктовых наборов семьям, которые воспитывают несовершеннолетних детей, старше 16 лет. Доставка продлится с 1 по 15 июня, сообщили в минсоцзащиты республики, по линии которого оказывается помощь.



Ее получат семьи на детей, рожденных до 11 мая 2004 года и которым на 31 мая 2020 года не исполнилось 18 лет. Детей такого возраста в республике 23 440 человек. На приобретение продуктовых наборов им из средств фонда непредвиденных расходов выделено более 26 миллиона рублей.



Мера поддержки обусловлена тем, что дети старше 16 лет оказались не охвачены помощью в виде денежных выплат. Министерством и отделами социальной защиты населения проведен сбор заявок от муниципальных районов, собраны списки детей этого возраста. Наборы состоят из продуктов питания первой необходимости, включая в себя около 15 наименований: растительное масло, молоко, макаронные изделия, несколько видов круп, сладкие изделия, чай и т.д.



Для организации оперативной доставки продуктовых наборов получателям привлечено более 1 тысячи специалистов органов местного самоуправления сельских поселений и муниципальных районов республики, отделов социальной защиты населения и волонтеров.



Фото: egov-buryatia.ru/minsoc

