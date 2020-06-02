Дальний Восток начинает борьбу за туристов с Турцией

Минвостокразвития вместе с регионами ДФО готовит специальный перечень мер для привлечения туристов
Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с субъектами Дальневосточного федерального округа сформирует перечень мер, которые позволили бы в наступившем туристическом сезоне повысить количество гостей в дальневосточных регионах, сообщила пресс-служба ведомства.
Итоговое совещание по сбору и обсуждению предложений в формате видеоконференцсвязи глава Минвостокразвития России Александр Козлов провел в понедельник, 1 июня. По его данным, Дальний Восток в 2019 году посетили 7,5 миллиона туристов, из которых 6,4 миллиона человек приходятся на внутренний туризм, и 1,1 миллиона – иностранцы.
«Исходя из этого, нам нужно понимать, что формируемый перечень предложений касается в большей степени внутреннего туризма. Отдельно нужно рассмотреть отдых дальневосточников, в том числе поездки на личном авто к живописным местам в собственных регионах, например, жители Якутии любят отдыхать на Зейском водохранилище в Амурской области. Нужно посмотреть, что в этом разрезе мы можем предложить», - отметил Александр Козлов.
Наибольшей популярностью у туристов, по данным за 2019 год, пользуется Приморский край, где в прошлом году побывали 5 миллионов туристов. Далее следуют Хабаровский край (580 тысяч туристов), Амурская область (440 тысяч туристов), Бурятия (420 тысяч туристов), Сахалин (300 тысяч туристов), Камчатский край (230 тысяч туристов).
Министр призвал оценить градацию мест размещения, их расположение и другие условия, чтобы более четко сформировать меры поддержки, исходя из всех этих особенностей. Кроме того, он напомнил, что ряд мер поддержки уже принят в масштабах страны, в том числе речь о предоставлении беспроцентных кредитов турорганизациям на выплату зарплат, продлены лицензии и разрешения. «Нужно будет посмотреть, как эти меры исполняются, как отработали региональные органы власти, прошу обратить на это внимание», - заметил Александр Козлов.
Прежде чем дать слово руководителям и представителям правительств регионов Дальнего Востока, министр рассказал о предложениях по поддержке туризма со стороны минвостокразвития.
«Мы предлагаем ввести социальный налоговый вычет для граждан РФ, совершивших поездки в отдельные субъекты ДФО – это возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица в связи с ранее понесенными расходами на туристическую поездку. Сюда входят расходы на авиаперелет и турпакет, включая проживание. Эта история хороша и тем, что не придется заранее предусматривать в бюджете каких-то субсидий, грантов. Есть аналоги применения таких вычетов на обучение или лечение», - сказал Александр Козлов.
Он пояснил, что первое предложение позволит повысить пассажиропоток, количество туристов в принципе, чтобы противопоставить какие-то льготы в условиях жесткой конкуренции, когда откроются такие направления как Турция.
«Может быть, нужно говорить и о медицинском сопровождении. Если с туристом что-то случилось, нужно предусмотреть качественные медуслуги. Тогда турист будет понимать, что в любой точке Дальнего Востока он получит медуслуги, а в той же Турции набор этих услуг ограничен», - предложил министр. Также он поручил уделить внимание организациям малого и среднего бизнеса в туризме.
Губернаторы и представители правительств дальневосточных регионов рассказали, как обстоят дела в туристической отрасли на их территориях. В некоторых субъектах ДФО начинают открываться гостиницы и дома отдыха для жителей этих регионов. Одним из предложений стало предоставлять медикам страны, участвовавшим в борьбе с коронавирусной инфекцией, путевки на Дальний Восток. Во многом, по оценке Александра Козлова, набор предлагаемых регионами мер для активизации туризма похож. По итогам совещание сформирован перечень мер, который Минвостокразвития отработает с Ростуризмом, минэкономразвития России и федеральным кабинетом министров в целом.
Ранее президент России Владимир Путин дал поручение кабинету министров совместно с руководством регионов РФ в срок до 10 августа подготовить и представить предложения о мерах по восстановлению внутреннего туризма.
Как сообщал «Номер один», в Бурятии малому и среднему бизнесу сферы туристических услуг будет предоставлена поддержка в объеме 52,2 миллиона рублей в рамках мер, разработанных правительством республики. Коллективные средства размещения туристов в Бурятии возобновляют работу с 1 июня, но с условиями и под контролем.
Фото: minvr.ru
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