В Бурятии создается онлайн-школа по лекарственному растениеводству

Экспертная группа школы предлагает комплексное сопровождение фермеров

В Бурятии объявлен набор в онлайн-школу по лекарственному растениеводству, которая создается при поддержке правительства республики. Речь идет о выращивании лекарственных растений, востребованных на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона - сапожниковии растопыренной, шлемника байкальского, солодки уральской, астрагала перепончатого, родиолы розовой и других.Акцент делается на те культуры, которые, с одной стороны, востребованы на рынке, с другой – являются частью байкальской флоры. В большинстве случаев, это многолетники, в том числе растения из Красной книги, на которые имеется спрос, как в западной, так и восточной медицине.Экспертная группа школы предлагает комплексное сопровождение фермеров - от закупки посадочного материала, обучения технологиям посадки, выращивания, ухода за посевами, сбора урожая, первичной переработки и до сбыта продукции.Напомним, инициатором создания нового агронаправления в республике выступила общественная организация АНО «Агентство по связям с общественностью РБ». Благодаря поддержке Фонда президентских грантов реализованы два проекта: по созданию экологически устойчивой модели развития лекарственного растениеводства на Байкальской природной территории (2017-2018гг) и Банка семян для сохранения и воспроизводства лекарственных растений Байкальской природной территории, занесенных в Красную книгу (2018-2019гг).Проекты нацелены на сохранение биоразнообразия Байкальской флоры и создание альтернативы браконьерам, вывозящим за пределы республики ценное лекарственное сырье.В целом, по результатам проектов, на базе фермерских хозяйств и научно-образовательных учреждений трех регионов апробировано к выращиванию более 30 наименований лекарственных растений. Рекомендации по культивации байкальских дикоросов основаны на экспериментах, которые проводились при изучении биологии развития ценных лекарственных растений в Институте экспериментальной биологии СО РАН (Бурятия), Ботаническом саду ИГУ (Иркутская область) и Агинском медколледжде (Забайкальский край). «Бизнес-модель заточена на создание экспортно-ориентированного продукта с высокой добавочной стоимостью, - отметила руководитель проекта Лариса Бочанова. – Юридическое сопровождение и подготовка необходимой документации при вывозе лекарственного сырья за границу – одно из преимуществ сотрудничества с нами».В этом году набирается группа фермеров и участников программы «Дальневосточный гектар» (30 человек) для отработки бизнес-модели выращивания родиолы розовой (золотого корня) в промышленных объемах. Сотрудничество выстраивается формате партнерского договора.По предварительным оценкам экономистов, выращивание родиолы розовой в природно-климатических условиях Бурятии позволяет фермеру с 1 гектара получать свыше 20 миллионов рублей дохода. Сейчас стоит задача отработать технологии промышленного выращивания для получения лекарственного сырья, удовлетворяющего запросы фармкомпаний, а здесь главное объемы и качество, отмечают инициаторы проекта, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz