Бурятия на 7 месте в ДФО по числу COVID-19 на 100 тысяч населения

Относительный показатель заболеваемости коронавирусом в республике заметно ниже среднероссийского



Бурятия занимает седьмое место по количеству выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения среди одиннадцати регионов Дальневосточного федерального округа. Показатель республики составляет 153,7.



По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), в ДФО по информации на 1 июня выявлено 11 049 заболевших COVID-19, что составляет 134,2 случая на 100 тысяч населения. По этому этому показателю ДФО занимает пятое место из восьми федеральных округов. Тройку лидеров по численности выявленных заболевших на 100 тысяч населения составляет Камчатский край – 279,6, Якутия – 211,9 и Еврейская автономная область – 192,5. Наименьший показатель у Сахалинской области – 24,1.



Всего в России на текущий момент зафиксировано 414 878 выявленных случаев коронавирусной инфекции – это 282,5 выявленных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения. Больше половины из них в Москве – 183088 пациентов, далее следует Московская область – 39723 – и Санкт-Петербург – 16313 зараженных. Эти же регионы лидируют по количеству выздоровевших.



По выявленным летальным случаям тройка лидеров изменилась, на первом месте - Москва, на втором - Московская область и на третье место переместился Дагестан.



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