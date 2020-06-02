В Бурятии общее число случаев COVID-2019 достигло 1587

Прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией за сутки немного снизился



В Бурятии общее число случаев заражения COVID-2019 достигло 1587. Это на 24 больше, чем было в понедельник. Из них в Улан-Удэ – 861 случай. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 905 человек, умерли 10 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 24 новых случаев COVID-19: три человека – прибывшие из регионов РФ, два человека – из очага РКБ им. Н.А. Семашко, пять человек связаны с очагом в селе Ехэ-Цаган Селенгинского района, два человека – обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 1335 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 498 больных, из них 44 ребенка. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении - 174 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся три тяжелых взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - восемь тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – 4 больных (в том числе один старше 65 лет). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится шесть человек, на ИВЛ – один пациент старше 65 лет.



В восьми обсерваторах находится 277 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2164 человек, с нарастающим итогом – 99 538 человек. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



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