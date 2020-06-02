Житель Улан-Удэ украл больничные ворота

Представители муниципалитета рекомендовали ему обновить внешний облик личного жилища и ограды



В Улан-Удэ раскрыта кража металлических ворот с территории медучреждения. Пропажу обнаружил сторож, совершавший ранним утром обход охраняемого участка. Ущерб составил 15 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



По следам от тачки, на которой увозилось похищенное, сотрудники полиции проследовали к дому возможного подозреваемого: 21-летнего гражданина, живущего неподалеку.



Хозяин дома признался, что похитил ворота для замены старых у ограды своего дома. По его словам, представители администрации района недавно рекомендовали ему обновить внешний облик жилища и ограды, поскольку они «портили эстетический вид улицы». Огорчившись такому обстоятельству, мужчина и решил совершить кражу. Примечательно, что сам он при этом вместе со знакомым периодически занимается ремонтом помещений и фасадов, но его доход составляют случайные заработки.



Когда ворота были сняты с петель и отнесены за территорию организации, для их транспортировки он позвал приятеля, которому солгал, что купил ворота.



Ранее к уголовной ответственности молодой человек не привлекался.



Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.



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