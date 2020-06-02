В Бурятии росгвардейцы эвакуировали жильцов из горящего дома

Для оповещения жильцов о возгорании сотрудники включили на служебном автомобиле сирену и «мигалку»



В Бурятии ночью в поселке Каменск Кабанского района произошел пожар в квартире на первом этаже многоквартирного дома. Когда наряд вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии прибыл на место возгорания, из окна квартиры шел густой дым.



Для оповещения жильцов дома о возгорании сотрудники вневедомственной охраны включили на служебном автомобиле светосигнальную громкоговорящую установку и приступили к эвакуации людей совместно с прибывшими пожарно-спасательными подразделениями.



Росгвардейцы выводили людей из подъезда, где на тот момент уже было сильное задымление. Старший группы задержания вневедомственной охраны прапорщик полиции Александр Кулак, услышав, что в квартире на втором этаже кто-то есть, поспешил туда. Дома оказалась пожилая женщина, которую росгвардеец вывел из задымленного подъезда и передал родственникам.



После ликвидации возгорания пожарными росгвардейцы организовали оцепление места пожара и охрану имущества до прибытия полиции. В результате слаженных действий сотрудников Росгвардии и огнеборцев на пожаре никто не пострадал, сообщили в пресс-службе республиканского управления Росгвардии.



Фото: Росгвардия

