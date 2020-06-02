«Байкальская гавань» вернулась на обычный режим работы

Ее резидент продолжает подготовку к старту строительства четырехзвездочного отеля Green Flow Baikal
В Бурятии с 1 июня вышло из удаленного режима работы акционерное общество «ОЭЗ «Байкальская гавань». Процедура выхода сотрудников компании проведена с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических рекомендаций: масочный режим, дезинфекция рук, помещения, обработка рабочих поверхностей, в пресс-службе особой экономической зоны.
«Удаленка» ничуть не помешала работе всех структурных подразделений компании, все сотрудники «Байкальской гавани» были вовлечены в рабочий процесс, возникающие вопросы снимались с повестки в кратчайшие сроки», - отметили в пресс-службе.
Отметим, распространение сервисов видеоконференций показало свою эффективность. Именно эти площадки послужили важнейшими инструментами проведения планерных совещаний, ВКС и переговоров с инвесторами.
Выход из удаленного режима работы вызван наступлением нового строительного сезона. «Байкальская гавань» готовится к профилактическим и ремонтным работам, подготовкой резидента к старту строительства. И, в конечном итоге, к восстановлению туристического потока на Байкал.
Резидентом, который готовится к началу строительства, является ООО «Грин Флоу Байкал». Речь идет о возведении четырехзвездочного отеля Green Flow Baikal на участке «Турка». Как сообщал «Номер один», этот гостиничный комплекс будет соответствовать концепции отеля Green Flow на курорте Роза Хутор в Сочи. Объем инвестиций в проект должен превысить в 870 миллионов рублей.
Фото: baikalharbor.com
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