В Бурятии оштрафовали замглавы района

Он заключил контракт без конкурса





Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе администрации Хоринского района.

«В нарушение закона «О контрактной системе в сфере закупок» заместитель главы района заключил муниципальный контракт в обход конкурентных процедур», сообщили в надзорном ведомстве.Прокурором возбудил в отношении замглавы района административное дело. По результатам его рассмотрения чиновник оштрафован на 50 тысяч рублей.Фото: «Номер один»