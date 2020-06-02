В Улан-Удэ выявлены задержки зарплат в столовой «Аппетит»

Проверив одну жалобу, прокуроры нашли долги 17 работникам на сумму более 170 тысяч рублей



В Улан-Удэ прокуратура провела проверку по обращению работницы кондитерского цеха столовой «Аппетит». Женщина пожаловалась на своевременную оплату труда.



Установлено, что в нарушение Трудового кодекса РФ заявителю при расторжении трудового договора в последний день работы не произведен окончательный расчет. После вмешательства прокуратуры работнице выплачены все причитающиеся выплаты при увольнении в размере 19 тысяч рублей, а также денежная компенсация в соответствии со статьей 236 Трудового кодекса РФ.



Между тем, в ходе проверки выяснилось, что у этого же индивидуального предпринимателя имеется задолженность по выплате заработной платы за март 2020 года перед 17 работниками в размере свыше 173 тысяч рублей.



Работодателю внесено представление об устранении нарушений закона, в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, сообщили в прокуратуре Бурятии.



Фото: «Номер один»

