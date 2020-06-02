Монгольское мясо через Бурятию экспортируется по миру

Более 500 тонн баранины и субпродуктов проследовали из Монголии в Азербайджан, Иран, страны АТР и Евросоюза





С начала года при международном транзите из Бурятии экспортировано 327 тонн монгольской баранины в Азербайджан и Иран, 83 тонны монгольских субпродуктов в Южную Корею и Вьетнам, 106 тонн кишок мелкого рогатого скота из Монголии в Германию, Нидерланды, Ливан, Австрию и Италию, сообщило управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Из Бурятии экспортировано 864 партии товаров. Экспортную продукцию составили 6 069 тонн кормов, 1 588 тонн молочной, 259 тонн рыбной и 2 223 тонны мясной продукции, 11 тонн продуктов быстрого приготовления, 9 тонн сырья, 26 тонн меда, 3 тонны яичного порошка, 1,4 тонны желатина и 10 тонн рыбьего жира. Большая часть товара отправлена в Монголию и Китай.



Впрочем, главное отличие бурятского аграрного экспорта от монгольского заключается не в объемах и ассортименте. Дело в том, что понятие «экспортировано из Бурятии» не означает «произведено в Бурятии».

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