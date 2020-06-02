02.06.2020
В Улан-Удэ в пансионатах для престарелых нарушали «антиковидные» правила

В Улан-Удэ в пансионатах для престарелых нарушали «антиковидные» правила

На владельцев наложили крупные штрафы

Управление Роспотребнадзора Бурятии по требованию прокуратуры провело внеплановые выездные проверки в отношении двух индивидуальных предпринимателей, владеющих пансионатами по уходу за престарелыми и инвалидами «Долголетие» и «Поколение».

По результатам проверок выявлены нарушения противоэпидемических мероприятий.

Как сообщили в ведомстве, в пансионатах не измеряли температуру работников перед началом рабочего дня и не проводили качественную текущую дезинфекцию помещений. В учреждениях отсутствовала возможность обработки рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками, не было создано достаточного запаса дезинфицирующих средств.

За нарушение противоэпидемических мероприятий предприниматели привлечены к административной ответственности и оштрафованы в общей сложности на 100 тысяч рублей.

Фото: pixabay.com
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