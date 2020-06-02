В Бурятии закрыты два обсерватора

Один из них – в центре Улан-Удэ – вызывал негодование в соцсетях



В Бурятии завершили работу обсерватор в парк-отеле «Улан-Удэ» (бывшая гостиница «Гэсэр») и на базе Кижингинской школы-интерната, сообщили в минздраве республики. В первом случае за медицинское обеспечение обсерватора ответственным был назначен - Республиканский наркологический диспансер, во втором – Кижингинская Центральная районная больница.



В гостинице «Гэсэр» был развернут обсерватор для приезжих из других регионов РФ и зарубежных стран, а также контактных лиц из очагов заражения. Всего за весь период здесь на изоляции находилось 211 человек, у 14 из которых была выявлена новая коронавирусная инфекция. Все постояльцы с положительными результатами переведены в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. Размещение обсерватора в отеле, который находится в центре города, резко критиковали завсегдатаи соцсетей.



В Кижингинской школе-интернате за весь период пребывания находились 58 человек, из них 19 переведены в стационар, остальные выписаны.



Пребывание в обсерваторе необходимо для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. Обсерваторы были развернуты за предельно короткие сроки, что позволило локализовать 33 очага по распространению эпидемии. По окончанию работы в обсерваторах медицинские работники прошли обследование на COVID-19, результаты у всех отрицательные. Сейчас проводятся организационные работы по ликвидации и прекращению работы обсерваторов.



Напомним, число обсерваторов в Бурятии доходило до 10. Сегодня в Бурятии в восьми обсерваторах находится 277 человек.



Фото: hotel-ulan-ude.ru/

