В Бурятии за прошлый год почти на 7% уменьшилось количество ДТП

Камеры видеофиксации, новые светофоры и освещение автотрасс делают их более безопасными



В Бурятии 2019 году достигнуто снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий на 6,8% (с 1199 до 1117 случаев), числа погибших людей - на 1,5%, числа раненых - на 10%. Положительную динамику показали город Северобайкальск, Мухоршибирский, Селенгинский, Тарбагатайский, Тункинский, Окинский, Муйский, Бичурский районы республики.



«Достигнута положительная динамика по снижению аварийности на федеральных дорогах. В первую очередь, за счет принимаемых мер по повышению уровня безопасности дорожного движения, которые непосредственно влияют на снижение аварийности. Так, в 2019 году установлено дополнительно 11 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, преимущественно в границах Улан-Удэнской агломерации. Таким образом, общее количество камер на федеральных дорогах доведено до 51 комплекса», - отметил первый заместитель министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Алексей Назимов.



Комиссия при главе Бурятии по повышению безопасности дорожного движения подвела сегодня итоги работы за 2019 год и определила приоритеты на 2020 год, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Всего за прошлый год в Бурятии построено и введено в эксплуатацию: семь новых светофора - четыре в Улан-Удэ и три на территории Тарбагатайского района; более 3 километров линий искусственного стационарного освещения в селе Вознесеновка; три остановки общественного транспорта в Кабанском районе оборудованы автономными установками искусственного освещения;

установлено 2000 новых дорожных знаков; выполнены работы по устройству более 6,5 тысячи метров пешеходных ограждений, препятствующих выходу пешеходов на проезжую часть в неустановленных местах; построено 3,2 тысячи метров пешеходных тротуаров в населенных пунктах Сотниково, Вознесеновка, станция Саянтуй; установлено 42,2 тысячи метров нового металлического барьерного ограждения. Из них 1,2 тысячи метров ограждений установлено у массивных препятствий, расположенных в непосредственной близости к проезжей части.



На региональных дорогах в 2019 году: выполнен ремонт более 87 километров автомобильных трасс; на 41 километре устроены линии электроосвещения. А также – обустроено почти 19 километров тротуаров; оборудованы 59 автобусных остановок и 10 пешеходных переходов у школ; установлены и заменены 764 дорожных знаков; установлено свыше 6 километров пешеходного ограждения и 30 километров барьерного ограждения, две камеры фотовидеофиксации.



С начала 2020 года в Бурятит также зафиксировано снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий на 19,4% (60 ДТП), числа погибших - на 20,6% (7 человек), числа раненых - на 20,4% (85 человек).



«Особую тревогу вызывает рост детского дорожно-транспортного травматизма по итогам 2019 года на 6% (со 166 до 176). Но за четыре месяца нынешнего года количество ДТП с участием детей снизилось на 19% (с 47 до 38)», - отметил врио главного государственного инспектора безопасности дорожного движения по Бурятии Леонид Минаев.



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