Защита от колдуна

Опасности подстерегают нас на каждом шагу. Слава богу, что есть власти, которые нас оберегают

Например, недавно они спасли человечество от якутского «шамана», который шел пешком в Москву, чтобы изгнать Путина из Кремля. Теперь мы можем спать спокойно - ведь Кремль в безопасности, а значит, и мы с вами.Медкомиссия психиатрической клиники признала якутского «шамана» Александра Габышева опасным для окружающих и для него самого. Таким образом, знаменитый фрик, скорее всего, останется в стенах психиатрической клиники и не будет смущать лояльных к власти людей своими походами.Кто-то спросит: чем же опасен фрик, который привлек к себе внимание совершенно смешным поводом? Может быть, он совсем не фрик и власти боятся его магических способностей? Вдруг он по приходе в Кремль начнет метать молнии и огненные шары? Или напустит на чиновников чары, не позволяющие им брать взятки? Ужас!В любом случае магия оказалась слабее, чем каски и дубинки. И теперь шоу с изгнанием Путина, похоже, не состоится. Разве что шаман прокачает навыки удаленной магии (в условиях карантина) и проведет обряд прямо в стенах психиатрической больницы.Нарисовал Укусика Покусай