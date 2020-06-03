03.06.2020
Защита от колдуна

Защита от колдуна

Опасности подстерегают нас на каждом шагу. Слава богу, что есть власти, которые нас оберегают


Например, недавно они спасли человечество от якутского «шамана», который шел пешком в Москву, чтобы изгнать Путина из Кремля. Теперь мы можем спать спокойно - ведь Кремль в безопасности, а значит, и мы с вами.

Медкомиссия психиатрической клиники признала якутского «шамана» Александра Габышева опасным для окружающих и для него самого. Таким образом, знаменитый фрик, скорее всего, останется в стенах психиатрической клиники и не будет смущать лояльных к власти людей своими походами.

Кто-то спросит: чем же опасен фрик, который привлек к себе внимание совершенно смешным поводом? Может быть, он совсем не фрик  и власти боятся его магических способностей? Вдруг он по приходе в Кремль начнет метать молнии и огненные шары? Или напустит на чиновников чары,   не позволяющие им брать взятки? Ужас!

В любом случае  магия оказалась слабее, чем каски и дубинки. И теперь шоу с изгнанием Путина, похоже, не состоится. Разве что шаман прокачает навыки удаленной магии (в условиях карантина) и проведет обряд прямо в стенах психиатрической больницы.

Нарисовал Укусика Покусай
карикатура
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