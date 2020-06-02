Вопрос о присвоении имени ФСК Улан-Удэ обсудят осенью

Противникам олимпийского чемпиона Владимира Сафронова удалось выиграть у покойного боксера время
Осенью, после отмены ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, в Улан-Удэ состоится круглый стол с участием общественности по вопросу присвоения физкультурно-спортивному комплексу имени одного из знаменитых спортсменов республики.
Такое решение принято на рабочем совещании министра спорта Бурятии Вячеслава Дамдинцурунова и членов Комитета Народного Хурала по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.
«Необходимо выслушать спортсменов, ученых, историков, учесть мнение жителей Бурятии и принять вместе взвешенное решение», - пояснил председатель комитета Валерий Доржиев.
Как сообщал «Номер один», инициатива ветеранов спорта о том, чтобы назвать ФСК именем первого советского олимпийского чемпиона по боксу Владимира Сафронова обсуждалась ранее в Народном Хурале. Председатель Комитета по социальной политике Игорь Марковец поддержал предложение ветеранов бокса. Иной позиции придерживается Федерация спортивной борьбы, которая считает, что ФСК должен носить имя чемпиона мира Бориса Будаева. Эту же точку зрения разделяет и депутат Михаил Гергенов. По его словам, имя чемпиона мира знакомо «каждому мальчишке, который занимается борьбой».
Помимо имен звучало мнение о том, что ФСК надо назвать нейтрально: «имени героев спорта», «олимпийцев Бурятии», «народов Бурятии».
Фото: dss-sport.ru
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