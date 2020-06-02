В Улан-Удэ задержан адвокат, подозреваемый в крупном вымогательстве

Защитник пытался шантажом получить со следователя 500 тысяч рублей



В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело в отношении адвоката местной адвокатской палаты. Он подозревается в «вымогательстве, совершенном в крупном размере», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, подозреваемый адвокат участвовал в уголовном деле в качестве защитника, отстаивая интересы военнослужащего, обвиняемого в убийстве знакомого. По результатам рассмотрения уголовного дела судом военнослужащий признан виновным и приговорен к длительному сроку лишения свободы.



После того, как приговор вступил в законную силу, адвокат, преследуя корыстную цель, а также из личной неприязни, стал вымогать у следователя, в производстве которого находилось уголовное дело, деньги в сумме 500 тысяч рублей, угрожая распространить сведения, якобы, порочащие его репутацию.



Следователь в соответствии с действующим законодательством доложил руководству о вымогательстве у него денег, после чего под контролем сотрудников ФСБ в рамках оперативного мероприятия передал адвокату часть суммы, при получении которой подозреваемый был задержан.



В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого адвоката меры пресечения в виде заключения под стражу.



Фото: «Номер один»



